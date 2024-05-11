Официальный уход Мбаппе из ПСЖ, ассисты от Цыганкова и Довбика. Главные новости за 10 мая

"Жирона" на последних минутах упустила победу над "Алавесом" в матче, где атака превзошла защиту. В начале поединка Цыганков навесил со стандарта, Арнау Мартинес после этого заработал угловой, который сам Виктор и подал – четко на голову Эрика Гарсии. В свою очередь Артем Довбик скатил мяч под удар Эррере пяткой, а тот попал в самую девятку. В таблице у "Жироны" стало 75 очков, это пока что второе место.

Килиан подтвердил, что покинет "ПСЖ" по окончании сезона. С момента перехода из "Монако" в 2018 году Мбаппе провел 306 игр за французский клуб, в которых забил 255 голов и отдал 108 результативных передач. Вероятнее всего, новой командой француза станет мадридский "Реал", куда Мбаппе перейдет бесплатно свободным агентом. Его контракт с ПСЖ завершается в июне.

Такие приказы опубликованы на сайте министерства. Данный статус позволяет не мобилизовать 50% военнообязанных работников организации и ФК. В случае обоснованной необходимости количество военнообязанных, подлежащих бронированию, может превышать 50%. Ранее критически важными были признаны УАФ, "Шахтер", "Динамо", "Днепр-1", "Оболонь" и "Кривбасс".

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"Жирона", в которой выступают наши соотечественники Артем Довбик и Виктор Цыганков, получила официальное подтверждение от УЕФА, что стадион "Монтиливи" соответствует всем необходимым требованиям для проведения матчей Лиги чемпионов в сезоне 2024/2025. Клуб обеспечил себе место в турнире, одолев "Барселону" со счетом 4:2.

Главный тренер "Реала" не дал прямого ответа: "Какой голкипер выйдет на "Уэмбли"? Я не хочу сейчас это обсуждать. У меня есть месяц, чтобы подумать". Также сообщалось, что Анчелотти вместе с президентом клуба Флорентино Пересом склоняются к тому, что в финале против "Боруссии Д" вместо украинца Андрея Лунина с первых минут должен появиться Тибо Куртуа.