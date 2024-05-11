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Официальный уход Мбаппе из ПСЖ, ассисты от Цыганкова и Довбика. Главные новости за 10 мая

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Что произошло в мире футбола за 24 часа пятницы?

Официальный уход Мбаппе из ПСЖ, ассисты от Цыганкова и Довбика. Главные новости за 10 мая

Getty Images / Global Images Ukraine

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Примера. Алавес – Жирона 2:2. Двух украинских ассистов не хватило

"Жирона" на последних минутах упустила победу над "Алавесом" в матче, где атака превзошла защиту. В начале поединка Цыганков навесил со стандарта, Арнау Мартинес после этого заработал угловой, который сам Виктор и подал – четко на голову Эрика Гарсии. В свою очередь Артем Довбик скатил мяч под удар Эррере пяткой, а тот попал в самую девятку. В таблице у "Жироны" стало 75 очков, это пока что второе место.

Эпоха Мбаппе в ПСЖ завершается. Игрок опубликовал прощальное видео

Килиан подтвердил, что покинет "ПСЖ" по окончании сезона. С момента перехода из "Монако" в 2018 году Мбаппе провел 306 игр за французский клуб, в которых забил 255 голов и отдал 108 результативных передач. Вероятнее всего, новой командой француза станет мадридский "Реал", куда Мбаппе перейдет бесплатно свободным агентом. Его контракт с ПСЖ завершается в июне.

Мінмолодьспорту признала УПЛ и ФК Заря критически важными – работников забронируют от мобилизации

Такие приказы опубликованы на сайте министерства. Данный статус позволяет не мобилизовать 50% военнообязанных работников организации и ФК. В случае обоснованной необходимости количество военнообязанных, подлежащих бронированию, может превышать 50%. Ранее критически важными были признаны УАФ, "Шахтер", "Динамо", "Днепр-1", "Оболонь" и "Кривбасс".

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Жироне разрешили играть ЛЧ на своем стадионе

"Жирона", в которой выступают наши соотечественники Артем Довбик и Виктор Цыганков, получила официальное подтверждение от УЕФА, что стадион "Монтиливи" соответствует всем необходимым требованиям для проведения матчей Лиги чемпионов в сезоне 2024/2025. Клуб обеспечил себе место в турнире, одолев "Барселону" со счетом 4:2.

Анчелотти ответил на вопрос о том, сыграет ли Лунин с первых минут в финале Лиги чемпионов

Главный тренер "Реала" не дал прямого ответа: "Какой голкипер выйдет на "Уэмбли"? Я не хочу сейчас это обсуждать. У меня есть месяц, чтобы подумать". Также сообщалось, что Анчелотти вместе с президентом клуба Флорентино Пересом склоняются к тому, что в финале против "Боруссии Д" вместо украинца Андрея Лунина с первых минут должен появиться Тибо Куртуа.

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
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