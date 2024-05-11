Более 1300 ликвидированных россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов за минувшие сутки
Также уничтожено много вражеской техники
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки.
Силы обороны ликвидировали 1320 оккупантов. Кроме этого, было уничтожено 268 единиц техники.
В целом потери армии РФ с 24 февраля 2022 г. выглядят следующим образом:
- личного состава – около 481 030 (+1320) человек,
- танков ‒ 7449 (+15) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 14353 (+40) ед,
- артиллерийских систем – 12442 (+55) ед,
- РСЗО – 1064 (+2) ед,
- средств ПВО ‒ 796 (+1) ед,
- самолетов – 349 (+0) ед,
- вертолетов – 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 9868 (+42),
- крылатых ракет ‒ 2193 (+1),
- кораблей/катеров ‒ 26 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 16755 (+64) ед,
- специальной техники – 2040 (+9).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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