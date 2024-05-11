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Более 1300 ликвидированных россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов за минувшие сутки

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Также уничтожено много вражеской техники

Более 1300 ликвидированных россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов за минувшие сутки

Генштаб ЗСУ

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки.

Силы обороны ликвидировали 1320 оккупантов. Кроме этого, было уничтожено 268 единиц техники.

В целом потери армии РФ с 24 февраля 2022 г. выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 481 030 (+1320) человек,
  • танков ‒ 7449 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 14353 (+40) ед,
  • артиллерийских систем – 12442 (+55) ед,
  • РСЗО – 1064 (+2) ед,
  • средств ПВО ‒ 796 (+1) ед,
  • самолетов – 349 (+0) ед,
  • вертолетов – 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 9868 (+42),
  • крылатых ракет ‒ 2193 (+1),
  • кораблей/катеров ‒ 26 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 16755 (+64) ед,
  • специальной техники – 2040 (+9).
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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