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Умер спортивный журналист Сергей Савелий

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Ему было 68 лет

Умер спортивный журналист Сергей Савелий

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Скончался спортивный журналист и комментатор Сергей Савелий. Об этом сообщили родные Сергея Савелия.

Сергей Савелий в последнее время боролся с заболеванием. Он заслуженный журналист Украины, в 2016 году был награжден АСЖУ призом имени Игоря Заседа "За честь и достоинство в спортивной журналистике".

Он более 40 лет работал на Общественном вещании, из них 37 – в спортивной редакции, освещал 10 Олимпийских игр с места событий, в частности комментировал первую в истории независимой Украины церемонию открытия Олимпиады – в 1994 году в Лиллехаммере. Также комментировал первый матч в истории чемпионата Украины по футболу.

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Источник:
Суспільне спорт
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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simply_the_best (Львов)
11.05.2024 в 15:58
Це той коментатор, коли звук на телевізорі виключався автоматично...
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Комментарии 1
simply_the_best (Львов)
11.05.2024 в 15:58
Це той коментатор, коли звук на телевізорі виключався автоматично...
Ответить
0
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