Умер спортивный журналист Сергей Савелий

Скончался спортивный журналист и комментатор Сергей Савелий. Об этом сообщили родные Сергея Савелия.

Сергей Савелий в последнее время боролся с заболеванием. Он заслуженный журналист Украины, в 2016 году был награжден АСЖУ призом имени Игоря Заседа "За честь и достоинство в спортивной журналистике".

Он более 40 лет работал на Общественном вещании, из них 37 – в спортивной редакции, освещал 10 Олимпийских игр с места событий, в частности комментировал первую в истории независимой Украины церемонию открытия Олимпиады – в 1994 году в Лиллехаммере. Также комментировал первый матч в истории чемпионата Украины по футболу.