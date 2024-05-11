Умер спортивный журналист Сергей Савелий
Ему было 68 лет
Getty Images/Global Images Ukraine
Скончался спортивный журналист и комментатор Сергей Савелий. Об этом сообщили родные Сергея Савелия.
Сергей Савелий в последнее время боролся с заболеванием. Он заслуженный журналист Украины, в 2016 году был награжден АСЖУ призом имени Игоря Заседа "За честь и достоинство в спортивной журналистике".
Он более 40 лет работал на Общественном вещании, из них 37 – в спортивной редакции, освещал 10 Олимпийских игр с места событий, в частности комментировал первую в истории независимой Украины церемонию открытия Олимпиады – в 1994 году в Лиллехаммере. Также комментировал первый матч в истории чемпионата Украины по футболу.
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