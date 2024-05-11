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Белик: У меня есть видео, как один из представителей Динамо избивает 15-летнего парня

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Тренер прокомментировал обвинения в его сторону

Белик: У меня есть видео, как один из представителей Динамо избивает 15-летнего парня

shakhtar.com

Новина українською

В матче 28-го тура чемпионата Украины U-19 юниоры "Шахтера" U19 проиграли сверстникам из "Динамо" со счетом 1:2. Заместитель генерального директора "Динамо" Сергей Мохник после игры сообщил, что старший тренер "Шахтера U19" Алексей Белик ударил руководителя детско-юношеской школы "Динамо" Александра Ищенко.

Алексей Белик прокомментировал обвинения, отметив, что "Сергей Мохник - знатный лжец". А также, рассказал, что имеет видео другого инцидента.

- Я пока не могу рассказать все, что там происходило, поскольку сначала будет официальная позиция нашего клуба. Но могу сказать, что это неправда. Где видео, где побои?

- Конфликтной ситуации не было?

- Могу сказать, что я имею видео, на фоне которого ситуация с Ищенко будет цветочками. Я понимаю, почему отдельные люди из ФК "Динамо" это разгоняют. Потому что я имею видео, как один из представителей "Динамо", поскольку этот человек был в клубном костюме киевлян, бьет 15-летнего парня и разбивает ему руку. У меня есть видео. "Динамо" понимает, что у них "рыльце в пушку", поэтому они решили сыграть на опережение и заявили, что Белик ударил Ищенко. Если избил, пожалуйста, давайте видео, доказательства, снимайте побои и в суд. А у меня есть видео. Если надо будет, его предоставлю. С ребенка тоже будут снимать побои, поэтому тогда будем разговаривать по-другому. Руководство клуба будет принимать решение. Я работаю в структуре "Шахтера", поэтому не могу вредить своему клубу, все буду согласовывать с ним.

- Физическое действие в отношении Александра Ищенко с вашей стороны было?

- Конфликт был, но словесный. Но то, что есть на видео, на фоне конфликта с Ищенко цветочки. Эмоции, крики и такие конфликтные моменты, как с Ищенко, в футболе не редкость. Это футбол, это эмоции. Таких моментов можно насобирать в каждом матче. Это, на самом деле, был не конфликт, а словесный спор.

В ФК "Динамо" есть такой персонаж, как Сергей Мохник. Он, по моему мнению, знатный лжец. Так можете и написать, который не держит своего слова.

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Алексей Белик Динамо U19 (Киев) Сергей Мохник Шахтер U19 (Донецк)
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Gican85 (Киев)
11.05.2024 в 17:07
И поэтому ты решил стать чмом и избил 70 - летнего старика?
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Комментарии 4
Gican85 (Киев)
11.05.2024 в 17:07
И поэтому ты решил стать чмом и избил 70 - летнего старика?
Ответить
2
3
Kondor (Веселе)
11.05.2024 в 17:12
Давай ФАКТ
Ответить
2
1
avatar
scorpius (Ck)
11.05.2024 в 17:22
С чего ты взял что это правда?
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2
1
aleks68
11.05.2024 в 17:24
доказательства на стол или прикрой хлебало
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1
0

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