Беланов - об украинском классическом: Динамо нужно непременно идти вперед

Легендарный бывший игрок киевского "Динамо" Игорь Беланов рассказал чего ожидает от центрального матча 28-го тура УПЛ. Сегодня, 11-го мая, в очной битве встретятся "Шахтер" и "Динамо".

"Шахтер" демонстрирует достаточно уверенную игру, не потеряв ни одного очка во втором круге. Омоложение состава, которое началось в команде "горняков" пять-шесть лет назад, стало приносить свои плоды. Изменения к лучшему по сравнению с нестабильным первым кругом произошли и в игре "Динамо". Мы видим это по результатам начиная с ноября, с тех пор киевская команда оступилась лишь дважды, сыграв этой весной вничью с "Вересом" и "ЛНЗ". Поэтому в сегодняшнем поединке динамовцам представится возможность частично наверстать упущенные очки, чтобы максимально приблизиться к конкуренту. А вот "Шахтеру", конечно, захочется не откладывать чемпионство в долгий ящик, а оформить его досрочно. Это не только разгрузит горняков психологически, но и изрядно придаст настроения перед кубковым финалом с "Ворсклой".

Если говорить о "Динамо", то им нужно непременно идти вперед, ища благоприятных моментов у чужих ворот. Но "Шахтер" умеет проводить острые и быстрые контрвыпады, поэтому может наказать соперника за любую, даже незначительную ошибку. Что касается стандартных положений, то в этом компоненте в обеих командах есть мастера этого дела, в чем мы не раз убеждались. Впрочем, не думаю, что штрафных в этой игре будет много - уверен, что игроки хорошо понимают последствия фолов у собственных ворот", - сказал Беланов.