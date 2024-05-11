Судаков с пенальти открывает счет в украинском Классическом
VAR помог
Фото: shakhtar.com
"Шахтер" открыл счет в матче с "Динамо".
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Арбитр Алексей Деревинский назначил пенальти после просмотра ВАР: Сикан пробивал, мяч летел в створ, но рука Вивчаренко прервала полет снаряда. На 33-й минуте Судаков переиграл Бущана с 11-метровой отметки.
Отметим, что перед этим, на 27-й минуте, Георгий упал в штрафной площадке "Динамо" после дуэли с защитником киевлян Денисом Поповым, но вместо пенальти арбитр сигнализировал о симуляции Судакова. Это желтая.
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Вarcelinius
11.05.2024 в 19:02
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