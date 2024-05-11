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Судаков с пенальти открывает счет в украинском Классическом

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VAR помог

Судаков с пенальти открывает счет в украинском Классическом

Фото: shakhtar.com

Новина українською

"Шахтер" открыл счет в матче с "Динамо".

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Арбитр Алексей Деревинский назначил пенальти после просмотра ВАР: Сикан пробивал, мяч летел в створ, но рука Вивчаренко прервала полет снаряда. На 33-й минуте Судаков переиграл Бущана с 11-метровой отметки.

Отметим, что перед этим, на 27-й минуте, Георгий упал в штрафной площадке "Динамо" после дуэли с защитником киевлян Денисом Поповым, но вместо пенальти арбитр сигнализировал о симуляции Судакова. Это желтая.

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Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
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Источник:
Шахтар
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Вarcelinius
11.05.2024 в 19:02
Пеналь 1000%-й.
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Комментарии 2
avatar
Вarcelinius
11.05.2024 в 19:02
Пеналь 1000%-й.
Ответить
0
0
Лекарь (село Дарниця)
11.05.2024 в 19:15
Небезпечна гра проти Буяльського - 100%
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