Судаков с пенальти открывает счет в украинском Классическом

"Шахтер" открыл счет в матче с "Динамо".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Арбитр Алексей Деревинский назначил пенальти после просмотра ВАР: Сикан пробивал, мяч летел в створ, но рука Вивчаренко прервала полет снаряда. На 33-й минуте Судаков переиграл Бущана с 11-метровой отметки.

Отметим, что перед этим, на 27-й минуте, Георгий упал в штрафной площадке "Динамо" после дуэли с защитником киевлян Денисом Поповым, но вместо пенальти арбитр сигнализировал о симуляции Судакова. Это желтая.