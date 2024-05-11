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Великобритания предоставит Украине самый большой пакет помощи

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Что в него будет входить?

Великобритания предоставит Украине самый большой пакет помощи

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Министерство обороны Великобритании в социальной сети Х сообщило о передаче Украине крупнейшего в истории пакета военной помощи.

"Наряду с 500 миллионами фунтов стерлингов в виде военного финансирования, Великобритания предоставляет жизненно важное оборудование: 4 миллиона боеприпасов, более 1600 ракет, 400 транспортных средств, включая 160 транспортных средств Husky", - говорится в сообщении.

Husky Tactical Support Vehicle (TSV) - это британский военный автомобиль, который применяют в ситуациях, требующих защиты и маневренности. Ранее был задействован в Афганистане и Ираке.

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Источник:
Міністерство оборони Великої Британії
Опубликовал: Виктор Иванчук
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