Великобритания предоставит Украине самый большой пакет помощи
Что в него будет входить?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Министерство обороны Великобритании в социальной сети Х сообщило о передаче Украине крупнейшего в истории пакета военной помощи.
"Наряду с 500 миллионами фунтов стерлингов в виде военного финансирования, Великобритания предоставляет жизненно важное оборудование: 4 миллиона боеприпасов, более 1600 ракет, 400 транспортных средств, включая 160 транспортных средств Husky", - говорится в сообщении.
The UK is delivering its largest ever military aid package to Ukraine.— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) May 11, 2024
Alongside £500m in military funding, the UK is providing vital equipment:
✅ 4 million round of ammunition
✅ More than 1,600 missiles
✅ 400 vehicles - including 160 Husky vehicles
????????#StandWithUkraine pic.twitter.com/nmT7WSkN5H
Husky Tactical Support Vehicle (TSV) - это британский военный автомобиль, который применяют в ситуациях, требующих защиты и маневренности. Ранее был задействован в Афганистане и Ираке.
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