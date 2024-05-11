Великобритания предоставит Украине самый большой пакет помощи

Министерство обороны Великобритании в социальной сети Х сообщило о передаче Украине крупнейшего в истории пакета военной помощи.

"Наряду с 500 миллионами фунтов стерлингов в виде военного финансирования, Великобритания предоставляет жизненно важное оборудование: 4 миллиона боеприпасов, более 1600 ракет, 400 транспортных средств, включая 160 транспортных средств Husky", - говорится в сообщении.

The UK is delivering its largest ever military aid package to Ukraine.



Alongside £500m in military funding, the UK is providing vital equipment:



✅ 4 million round of ammunition

✅ More than 1,600 missiles

✅ 400 vehicles - including 160 Husky vehicles



????????#StandWithUkraine pic.twitter.com/nmT7WSkN5H — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) May 11, 2024

Husky Tactical Support Vehicle (TSV) - это британский военный автомобиль, который применяют в ситуациях, требующих защиты и маневренности. Ранее был задействован в Афганистане и Ираке.