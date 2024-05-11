Шовковский потерпел первое поражение во главе Динамо
Серия длилась очень долго
ФК Динамо
В 28-м туре УПЛ "Шахтер" победил "Динамо" (1:0). Эта игра стала для "горняков" чемпионской - киевляне потеряли математические шансы догнать соперника в борьбе за 1-е место.
Кроме этого, для Александра Шовковского это поражение стало первым с тех пор, как он возглавляет команду. Беспроигрышная серия длилась 17 поединков (с 12 ноября 2023 года).
На сегодня, Шовковский имеет такую статистику в тренерской деятельности:18 матчей, 15 побед, 2 ничьи, 1 поражение.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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scorpius (Ck)
11.05.2024 в 20:51
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