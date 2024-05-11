Шовковский потерпел первое поражение во главе Динамо

В 28-м туре УПЛ "Шахтер" победил "Динамо" (1:0). Эта игра стала для "горняков" чемпионской - киевляне потеряли математические шансы догнать соперника в борьбе за 1-е место.

Кроме этого, для Александра Шовковского это поражение стало первым с тех пор, как он возглавляет команду. Беспроигрышная серия длилась 17 поединков (с 12 ноября 2023 года).

На сегодня, Шовковский имеет такую статистику в тренерской деятельности:18 матчей, 15 побед, 2 ничьи, 1 поражение.