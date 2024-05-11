УПЛ. Шахтер - Динамо 1:0. Видео гола и обзор матча
Чемпионская игра
Фото пресслужби ФК "Динамо"
В 38-м туре донецкий "Шахтер", благодаря победе над "Динамо", оформил чемпионство. Киевляне теперь потеряли математические шансы догнать "горняков". Разрыв между командами за 2 тура до конца сезона составляет 7 очков.
Дончане добыли положительный результат благодаря пенальти на 33-й минуте, который уверенно реализовал Георгий Судаков. Во втором тайме "Шахтер" немного сбавил обороты, рассчитывая больше на удержание результата.
Матч 28-го тура УПЛ сезона 2023/24
11 мая. Львов, "Арена Львов"
"Шахтер" - "Динамо" 1:0
Гол: Судаков 33 (пенальти)
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Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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