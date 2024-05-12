Чемпионство Шахтера в Украинском Классическом, гол Мудрика и награда Забарного. Главные новости за 11-е мая

Субботний игровой день в родной УПЛ очным поединком завершали наши гранды. Победу в "Украинском Классическом" одержали "горняки". Триумф в этой встрече "Шахтеру" принес гол Георгия Судакова с пенальти. Благодаря этой победе, команда Марино Пушича досрочно стала чемпионом Украины сезона 2023/24. Киевское "Динамо" потеряло математические шансы на золотые медали в этой кампании. Теперь у киевлян только на один чемпионский титул больше чем у донецкого клуба.

К новостям "Туманного Альбиона". В субботу лондонский "Челси" встречался на выезде с "Ноттингем Форест". Счет в поединке уже на 8-й минуте открыл Михаил Мудрик. После этого "лесники" сумели отыграться и даже выйти вперед. Однако, команда Маурисио Почеттино выдала огненную концовку и все же сумела добыть три очка. Украинский вингер отыграл 73 минуты, после чего аргентинский наставник сменил его на Стерлинга.

Болельщики "вишневых" признали Илью Забарного лучшим игроком команды в кампании 2023/24. Наш легионер получил эту награду перед поединком против "Брентфорда". В этом сезоне АПЛ украинский защитник принял участие в 36 матчах, отыграв их все с первой до последней минуты.

В рамках 37-го тура чемпионата Англии "вишневые" на своем поле проиграли "пчелкам". Команды выдали бешеную концовку, проведя три гола за 8 минут. В итоге, триумф для "Брентфорда" принес забитый мяч Виссы на 90+5. В старте хозяев на эту игру вышел вышеупомянутый Забарный и отыграл весь поединок. В свою очередь, в составе гостей на 84-й минуте встречи на поле появился другой украинский легионер - Ярмолюк. Статистические порталы WhoScored и Sofascore оценили игру Ильи в 6,1 и 6,6 баллов, а выступление Егора - в 6,1 и 6,3, соответственно.

"Сливочные" впервые в этом сезоне победили в статусе чемпиона. Для этого команде Карло Анчелотти даже не понадобился основной состав. Мадридцы четыре раза расписались в воротах "Гранады", которая еще до этого потеряла все математические шансы на сохранение прописки в элитном испанском дивизионе. Голами в составе "Реала" отметились Фран Гарсия и Браим Диас. Кроме того, дубль оформил Браим Диас. Ворота финалиста Лиги чемпионов в этой встрече защищал Тибо Куртуа, а Андрей Лунин отдыхал после поединка против мюнхенской "Баварии".

Снова к чемпионату Украины. В 28-м туре закарпатский "Минай" приехал в гости к полтавской "Ворскле". Подопечные Сергея Долганского вели в счете 2:0, однако после этого пропустили аж трижды. Победу для команды Желько Любеновича вырвал гол Витенчука с пенальти в компенсированное время. Это уже 5-е подряд поражение для "Ворсклы" в рамках УПЛ. Что касается "лис", то даже несмотря на этот триумф, "Минай" все еще идет в зоне вылета.

В еще одном поединке УПЛ подопечные Валерия Иващенко и Виталия Пономарева расписали мировую. За 90 минут "пивовары" и "львы" ни разу не сумели расписаться в воротах друг друга. За два тура до конца украинского первенства "Рух" продолжает замыкать топ-5 турнирной таблицы, а "Оболонь" идет в зоне переходных матчей.