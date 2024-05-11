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Ступар: Момент с Буяльским достаточно тонкий

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Ступар: Момент с Буяльским достаточно тонкий

Фото із відкритих джерел

Новина українською

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар оценил с профессиональной точки зрения момент, который произошел на 33-й минуте в матче 28-го тура УПЛ "Шахтер" - "Динамо". Напомним, что до пенальти в ворота "горняков", Судаков и Крыськив заблокировали Буяльского. По мнению арбитра Алексея Деревинского нарушения правил не было.

"Если по пенальти "Шахтера" вопросов нет, там чистая рука, то момент с Буяльским достаточно тонкий. На это не обратил внимание ни главный арбитр Деревинский, ни арбитр ВАР Шурман. Контакт был, но тянул ли он на нарушение - трудно сказать.

Такие моменты трактуют по-разному, в зависимости от главного арбитра. Здесь можно долго дискутировать: был фол на Буяльском или нет? Если бы Деревинский свистнул фол, то вопросов также не было бы, и тогда бы не было пенальти у "Шахтера".

Все зависит от того, насколько арбитр поднял планку разрешенной борьбы. Одни арбитры сразу сажают на свисток, а другие - дают играть. По первому тайму у меня нет вопросов к судейству. Игра оживленная, много фолов.

Даже по эмоциям футболистов мы видим, насколько они заряжены, никто не хочет проигрывать. Обратите внимание: Шапаренко, который не является атлетом, играет жестко до конца. Это придает цимеса игре", - сказал Ступар.

После победы над "Динамо" дончане оформили чемпионство. Киевляне потеряли математические шансы догнать своего принципиального соперника. Разрыв между командами за 2 тура до конца сезона составляет 7 очков.

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Виталий Буяльский Динамо (Киев) Мирослав Ступар Шахтер (Донецк)
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Источник:
ukrfootball.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
11.05.2024 в 23:56
Контакт был, но тянул ли он на нарушение - трудно сказать. Это он про то как Попов бросил Судакова через бедро, ткнул локтем в живот ? Контакт был, но горчичник получил пострадавший... ТО есть Еслим как сыграл Попов на Судакове - не фол - тогда и на Буяльском не фол
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Комментарии 2
Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
11.05.2024 в 23:56
Контакт был, но тянул ли он на нарушение - трудно сказать. Это он про то как Попов бросил Судакова через бедро, ткнул локтем в живот ? Контакт был, но горчичник получил пострадавший... ТО есть Еслим как сыграл Попов на Судакове - не фол - тогда и на Буяльском не фол
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Spokoyno (Київ)
11.05.2024 в 23:32
Так трактування Правил дають арбітрам широкий спектр рішень... Утім сиганути трошки чи майже в коліно прямою ногою, то все-ж-таки небезпечна гра! Бо ще мить... пару сантиметрів і Буяльський отримав важку травму! Нога Криськіва ПРОЛЕТІЛА ще далеко.
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