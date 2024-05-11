Украина сбила еще один российский самолет Су-25
Продолжаем ломать крылья россиянам
Фото із відкритих джерел
Сегодня, 11-го мая, стало известно о сбитии украинскими военными российского штурмовика Су-25. Об этом сообщила 110-я отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко.
"Еще одна "сушка"! Самолетопад российских воздушных судов продолжается. Опять отличная работа зенитчиков 110-й бригады. Сегодня поразили очередной СУ-25. Оккупанты до сих пор не поняли, что нечего летать в нашем небе. Будут падать и дальше. "Империя" должна распасться!", - говорится в сообщении.
Блогер Игорь Лаченков в своем Telegram-канале "Лачен пишет" указал, что сбитие произошло на Авдеевском направлении.
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