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Шахтер празднует чемпионство. Яркие видео из раздевалки

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Шахтер празднует чемпионство. Яркие видео из раздевалки

Фото: Шахтар

Новина українською

Сегодня, 11-го мая, донецкий "Шахтер" получил 15-е в истории чемпионство. Взять кубок удалось благодаря победе над "Динамо" (1:0) в 28-м туре УПЛ. Киевляне потеряли математические шансы догнать "горняков" в турнирной таблице.

После игры донецкому клубу вручили кубок чемпиона Украины. Представители "Шахтера" делали много фото, праздновали и наслаждались моментом.

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1 голосов
Источник:
Шахтар
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
12.05.2024 в 00:09
ахметостадо чемпион ДНР! Ураааа!
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Комментарии 2
avatar
жажа_the_best (Харьков)
12.05.2024 в 00:09
ахметостадо чемпион ДНР! Ураааа!
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0
0
avatar
Dimonych (FCSD)
11.05.2024 в 23:58
У всіх найкращих людей свято!
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