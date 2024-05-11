Шахтер празднует чемпионство. Яркие видео из раздевалки
Во Львове - праздник
Фото: Шахтар
Сегодня, 11-го мая, донецкий "Шахтер" получил 15-е в истории чемпионство. Взять кубок удалось благодаря победе над "Динамо" (1:0) в 28-м туре УПЛ. Киевляне потеряли математические шансы догнать "горняков" в турнирной таблице.
После игры донецкому клубу вручили кубок чемпиона Украины. Представители "Шахтера" делали много фото, праздновали и наслаждались моментом.
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Источник:Шахтар
Опубликовал: Виктор Иванчук
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жажа_the_best (Харьков)
12.05.2024 в 00:09
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