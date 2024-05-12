Силы Обороны ликвидировали 1260 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов
169 единиц техники было уничтожено
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки.
Силы обороны ликвидировали 1260 оккупантов. Также были уничтожены 169 единиц вражеской техники.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 482 290 (+1260) человек,
- танков ‒ 7454 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 14375 (+22) ед,
- артиллерийских систем – 12472 (+30) ед,
- РСЗО – 1066 (+2) ед,
- средств ПВО ‒ 797 (+1) ед,
- самолетов – 350 (+1) ед,
- вертолетов – 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 9910 (+42),
- крылатых ракет ‒ 2194 (+1),
- кораблей/катеров ‒ 26 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 16819 (+64) ед,
- специальной техники – 2042 (+2).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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