Украина заняла третье место на Евровидении
Чехия и Молдова – единственные, кто дал от жюри максимальный балл
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 11 на 12 мая в шведском городе Мальмё состоялся песенный конкурс Евровидение-2024.
Украина была представлена дуэтом певиц Alyona Alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria. Они заняли общее третье место.
После голосования жюри украинцы замыкали топ-5 со 146 баллами. Наибольшие оценки получил от Молдовы и Чехии – обе страны отдали по 12 очков. Зрительное голосование благодаря полученным 307 баллам подняло Украину на третье место.
Победителем Евровидения стала Швейцария. Ее в этом году представлял Nemo с композицией The Code. Это первая победа швейцарцев с 1988 года – тогда ее одержала легендарная Селин Дион.
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