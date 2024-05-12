Украина заняла третье место на Евровидении

В ночь с 11 на 12 мая в шведском городе Мальмё состоялся песенный конкурс Евровидение-2024.

Украина была представлена дуэтом певиц Alyona Alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria. Они заняли общее третье место.

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После голосования жюри украинцы замыкали топ-5 со 146 баллами. Наибольшие оценки получил от Молдовы и Чехии – обе страны отдали по 12 очков. Зрительное голосование благодаря полученным 307 баллам подняло Украину на третье место.

Победителем Евровидения стала Швейцария. Ее в этом году представлял Nemo с композицией The Code. Это первая победа швейцарцев с 1988 года – тогда ее одержала легендарная Селин Дион.