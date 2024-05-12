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Битва бывших новичков УПЛ. Кривбасс - Полесье: известны стартовые составы на матч

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Третье место против шестого

Битва бывших новичков УПЛ. Кривбасс - Полесье: известны стартовые составы на матч

fckryvbas.com

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В 28-м туре УПЛ "Кривбасс" принимает "Полесье". Команда из Кривого Рога уже обеспечила себе 3-е место, а вот житомиряне продолжают бороться за еврокубки.

Тренерские штабы команд уже определились с составами на эту игру. Начало - в 18:00.

Стартовый состав "Кривбасса": Маханьков Владимир, Понедельник Андрей, Сантини Натанаэль Рубен, Бескоровайный Даниил, Нябейе Дибанго Джуниор Иван, Хомченовский Дмитрий (К), Бизимана Джихад, Кузык Денис, Лунев Максим, Задерака Максим, Соса Даниэль.

Запасные: Хома Богдан, Омельченко Игорь, Стецьков Тимур, Бандейра Да Фонсека Рафаэль Александре, Рябов Вячеслав, Татарков Никита, Дебелко Роман, Твердохлеб Егор, Кожушко Олег, Близниченко Виктор, По Жан Морель.

Стартовый состав "Полесья": Кудрик Олег, Чоботенко Сергей, Шабанов Артем, Михайличенко Богдан (К), Назаренко Александр, Танковский Вячеслав, Кушниренко Богдан, Таллес Коста, Ндукве Денис, Мустафаев Эмиль, Фортюне.

Запасные: Бойко Денис, Грицук Василий, Петряк Иван, Луифер, Чечер Даниил, Раско Михаил, Крамар Владислав, Поспелов Артем.

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Кривбасс (Кривой Рог) Полесье (Житомир)
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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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