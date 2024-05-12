Тренер вратарей Вереса: Мы должны быть агрессивными

Тренер вратарей "Вереса" Юрий Кособуцкий рассказал какое настроение у команды перед матчем с "Зарей" и как проходит подготовка.

"В целом готовимся в стандартном режиме. Восстанавливались, потом работали в обычном недельном цикле. Ничего нового. Все ребята понимают, что мы должны играть сердцем. Мы должны быть агрессивными. И нам, на самом деле, некуда отступать. Потому что настоящая борьба за выживание в лиге только началась.

В матче с "Зарей" мы будем бороться на каждом клочке поля и я надеюсь на положительный результат. Потому что настроение у команды очень хорошее, все упорно работают. Верю, что у нас все получится", - сказал специалист.