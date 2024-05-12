Тренер вратарей Вереса: Мы должны быть агрессивными
Решающие матчи для ривненчан
Фото: НК "Верес"
Тренер вратарей "Вереса" Юрий Кособуцкий рассказал какое настроение у команды перед матчем с "Зарей" и как проходит подготовка.
"В целом готовимся в стандартном режиме. Восстанавливались, потом работали в обычном недельном цикле. Ничего нового. Все ребята понимают, что мы должны играть сердцем. Мы должны быть агрессивными. И нам, на самом деле, некуда отступать. Потому что настоящая борьба за выживание в лиге только началась.
В матче с "Зарей" мы будем бороться на каждом клочке поля и я надеюсь на положительный результат. Потому что настроение у команды очень хорошее, все упорно работают. Верю, что у нас все получится", - сказал специалист.
Матч "Заря" - "Верес" в рамках 28-го тура УПЛ состоится в понедельник, 13-го мая. Начало игры - в 18:00. Луганчане сейчас на 9-м месте, а ривненчане - на 14-м, в зоне переходных поединков.
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