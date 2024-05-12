Марлос подтвердил завершение карьеры футболиста. Хочет стать агентом и ассистентом тренера
Амбициозные планы у экс-вингера
Фото: ФК Шахтер Донецк
Бывший футболист "Металлиста", "Шахтера" и сборной Украины Марлос завершил карьеру футболиста в возрасте 35 лет. Недавно эту информацию опубликовал статистический портал Transfermarkt, а теперь он подтвердил это в личном комментарии УФ.
"Да, это правда", - коротко ответил Марлос.
В дальнейшем бразильский украинский планирует развивать свое будущее также в футбольном направлении.
"Я получил лицензию B в Украине и намерен стать футбольным агентом и ассистентом тренера", - сказал Марлос.
Эксвингер покинул "Шахтер" в декабре 2021 года. После этого он играл за "Атлетико Паранаэнсе", который стал его последним клубом в карьере.
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