Марлос подтвердил завершение карьеры футболиста. Хочет стать агентом и ассистентом тренера

Бывший футболист "Металлиста", "Шахтера" и сборной Украины Марлос завершил карьеру футболиста в возрасте 35 лет. Недавно эту информацию опубликовал статистический портал Transfermarkt, а теперь он подтвердил это в личном комментарии УФ.

"Да, это правда", - коротко ответил Марлос.

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В дальнейшем бразильский украинский планирует развивать свое будущее также в футбольном направлении.

"Я получил лицензию B в Украине и намерен стать футбольным агентом и ассистентом тренера", - сказал Марлос.

Эксвингер покинул "Шахтер" в декабре 2021 года. После этого он играл за "Атлетико Паранаэнсе", который стал его последним клубом в карьере.