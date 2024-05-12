Квасница: Через 5 минут поле Оболонь-Арены стало очень сухим

Нападающий "Руха" Илья Квасница прокомментировал игру с "Оболонью" (0:0) в 28-м туре УПЛ.

- Почему "Рух" не взял три очка?

- Здесь есть несколько причин. Одна из них - состояние газона на стадионе "Оболонь-Арена". Поле было сухое. Да, его полили перед матчем, но уже через пять минут оно стало очень сухим.

- Первый тайм вашей команде не удался. Почему?

- Мы сбились на игру "Оболони". Мяч летал туда-сюда.

- А чем объяснить большое количество ошибок у футболистов "Руха"?

- Может, и спешили мы.

- Необходимость одержать победу давила над "Рухом"?

- Скорее всего. Еще отмечу, что у нас попускали игру два ведущих защитника Дидык и Слюбик, и было новое сочетание игроков в центре защиты.

- Однако во втором тайме "Рух" улучшил свою игру. За счет чего?

- Что-то у нас изменилось. Немного мы проснулись и начали показывать тот футбол, который больше присущ нашей команде.

- "Рух" создал лишь один голевой момент, когда в штангу попал Пидгурский. Но этого мало, чтобы побеждать?

- Согласен.

- Потеря двух очков как в "Александрии", так и сегодня может сказаться на финише сезона?

- Возможно, но мы будем стараться набрать свои очки.

- Илья, до завершения чемпионата у вас остались только домашние игры с "Черноморцем" и киевским "Динамо"...

- Это будут очень тяжелые матчи.

- Твои партнеры хотят попасть в еврокубки?

- Все хотят играть в Европе. Шанс мы имеем сейчас. Кто знает, что будет через год, может, такой возможности и не будет потом. Многие мои партнеры уже играли в юношеской Лиге чемпионов, "Рух" обыгрывал "Интер", потом играл с "Миланом".