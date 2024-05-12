Квасница: Через 5 минут поле Оболонь-Арены стало очень сухим
Был немногословным
Фото: Рух
Нападающий "Руха" Илья Квасница прокомментировал игру с "Оболонью" (0:0) в 28-м туре УПЛ.
- Почему "Рух" не взял три очка?
- Здесь есть несколько причин. Одна из них - состояние газона на стадионе "Оболонь-Арена". Поле было сухое. Да, его полили перед матчем, но уже через пять минут оно стало очень сухим.
- Первый тайм вашей команде не удался. Почему?
- Мы сбились на игру "Оболони". Мяч летал туда-сюда.
- А чем объяснить большое количество ошибок у футболистов "Руха"?
- Может, и спешили мы.
- Необходимость одержать победу давила над "Рухом"?
- Скорее всего. Еще отмечу, что у нас попускали игру два ведущих защитника Дидык и Слюбик, и было новое сочетание игроков в центре защиты.
- Однако во втором тайме "Рух" улучшил свою игру. За счет чего?
- Что-то у нас изменилось. Немного мы проснулись и начали показывать тот футбол, который больше присущ нашей команде.
- "Рух" создал лишь один голевой момент, когда в штангу попал Пидгурский. Но этого мало, чтобы побеждать?
- Согласен.
- Потеря двух очков как в "Александрии", так и сегодня может сказаться на финише сезона?
- Возможно, но мы будем стараться набрать свои очки.
- Илья, до завершения чемпионата у вас остались только домашние игры с "Черноморцем" и киевским "Динамо"...
- Это будут очень тяжелые матчи.
- Твои партнеры хотят попасть в еврокубки?
- Все хотят играть в Европе. Шанс мы имеем сейчас. Кто знает, что будет через год, может, такой возможности и не будет потом. Многие мои партнеры уже играли в юношеской Лиге чемпионов, "Рух" обыгрывал "Интер", потом играл с "Миланом".
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