  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский: Особое внимание – Харьковщине. Продолжаются оборонительные бои, жестокие бои на значительной части нашей пограничной полосы
В тренде

Зеленский: Особое внимание – Харьковщине. Продолжаются оборонительные бои, жестокие бои на значительной части нашей пограничной полосы

Общие новости

Цель у россиян – растянуть украинские силы по фронту

Зеленский: Особое внимание – Харьковщине. Продолжаются оборонительные бои, жестокие бои на значительной части нашей пограничной полосы

Офіс президента України

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам и прокомментировал сложившуюся ситуацию в Харьковской области.

“Особое внимание – Харьковщине. Продолжаются оборонительные бои, жестокие бои на значительной части нашей пограничной полосы. Есть села, которые фактически из "серой зоны" стали зоной ведения боевых действий, и оккупант пытается в части из них закрепиться, часть просто использовать для дальнейшего продвижения.

Я хочу поблагодарить наших воинов, которые удерживают позиции и уничтожают оккупанта. Артиллерия, дроны – все, кто задействован, и задействован метко, – я вас благодарю. Задача наша очевидна: надо нанести оккупанту наибольшие потери.

Неизменное внимание также другим направлениям боевых действий – не менее заостренные сейчас донецкие направления. Собственно, замысел ударов в Харьковской области в том, чтобы растянуть наши силы и подвесить моральную, мотивационную основу способности украинцев защищаться. Покровское направление, несмотря ни на что, наиболее жесткое. Только за эти сутки именно на Покровском направлении было уже 30 боевых столкновений. Также жесткие Лиманское, Времевское направления, Краматорское, Купянское.

Наши воины достойно отвечают оккупанту и делают все возможное, часто и невозможное, чтобы сдерживать российские штурмы и отвечать – отвечать оккупанту огнем”, - сказал Зеленский.

По теме
yellow-arrow
Матч Кривбасс - Полесье будет доигран в понедельник
yellow-arrow
Шацких: По моему мнению, сейчас Шахтер не сильнее Динамо
yellow-arrow
Кривбасс и Полесье намерены доиграть поединок до комендантского часа
Владимир Зеленский война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Зеленський в Telegram
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости