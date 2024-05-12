Зеленский: Особое внимание – Харьковщине. Продолжаются оборонительные бои, жестокие бои на значительной части нашей пограничной полосы

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам и прокомментировал сложившуюся ситуацию в Харьковской области.

“Особое внимание – Харьковщине. Продолжаются оборонительные бои, жестокие бои на значительной части нашей пограничной полосы. Есть села, которые фактически из "серой зоны" стали зоной ведения боевых действий, и оккупант пытается в части из них закрепиться, часть просто использовать для дальнейшего продвижения.

Я хочу поблагодарить наших воинов, которые удерживают позиции и уничтожают оккупанта. Артиллерия, дроны – все, кто задействован, и задействован метко, – я вас благодарю. Задача наша очевидна: надо нанести оккупанту наибольшие потери.

Неизменное внимание также другим направлениям боевых действий – не менее заостренные сейчас донецкие направления. Собственно, замысел ударов в Харьковской области в том, чтобы растянуть наши силы и подвесить моральную, мотивационную основу способности украинцев защищаться. Покровское направление, несмотря ни на что, наиболее жесткое. Только за эти сутки именно на Покровском направлении было уже 30 боевых столкновений. Также жесткие Лиманское, Времевское направления, Краматорское, Купянское.

Наши воины достойно отвечают оккупанту и делают все возможное, часто и невозможное, чтобы сдерживать российские штурмы и отвечать – отвечать оккупанту огнем”, - сказал Зеленский.