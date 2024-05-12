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Кривбасс и Полесье намерены доиграть поединок до комендантского часа

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Сейчас продолжается вторая тревога

Кривбасс и Полесье намерены доиграть поединок до комендантского часа

Фото: Кривбас

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В Кривом Роге проходит матч 28-го тура УПЛ между "Кривбассом" и "Полесьем". Правда, прямо сейчас в городе действует воздушная тревога, поэтому игра приостановлена. Террористы уже второй раз препятствуют проведению матча. Команды должны были начать поединок в 18:00, однако старт пришлось отложить почти на полтора часа из-за угрозы атаки с воздуха.

Второй раз пришлось идти в укрытие на 37-й минуте. По состоянию на остановку матча счет был 0:1 в пользу "Полесья" благодаря точному дальнему удару от Танковского.

В соцсетях "Кривбасс" сообщил, что клубы настроены доиграть матч именно сегодня. Криворожане отмечают, что регламентом УПЛ разрешается проводить игру до наступления комендантского часа (в Кривом Роге - до 23:00). Последняя тревога в Днепропетровской области началась в 19:57.

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Кривбасс (Кривой Рог) Полесье (Житомир) Воздушная тревога
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Источник:
Кривбас
Опубликовал: Виктор Иванчук
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