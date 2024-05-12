Шацких: По моему мнению, сейчас Шахтер не сильнее Динамо

Экс-нападающий "Динамо", а сейчас главный тренер "Пахтакора" Максим Шацких прокомментировал поражение киевлян в матче с "Шахтером" (0:1) и потерянное чемпионство в целом.

- Какие эмоции вы, как легенда "Динамо", испытывали после матча киевлян с "Шахтером"?

- Негативные, конечно. Все-таки шанс был еще зацепиться, но это футбол, ничего не сделаешь. По игре, то она как бы была ничейной - там было несколько моментов, потом там было несколько моментов.

- Как считаете, чего "бело-синим" не хватило в этом сезоне для того, чтобы стать чемпионом?

- В начале потеряли много очков, еще при Луческу. Потом уже более-менее встряхнулись и при Шовковском хороший отрезок выдали. Было много побед, играли достаточно неплохо по качеству игры. Но, опять же, в начале, скажем так, было много необязательных потерь очков.

- Сейчас активно ходит мнение, что "Динамо" проиграло чемпионство в осенней части сезона. Согласны с ним?

- Да, это то, о чем я сказал. В первом круге было многое потеряно, а уже потом начали догонять.

- На самом деле "Шахтер" был сильнее "Динамо" в этом сезоне?

- Я бы не сказал, что они были сильнее "Динамо". Я видел игры "Шахтера". Да, команда неплохая, не спорю. Но, по моему мнению, сейчас "Шахтер" не является сильнее "Динамо".

- Когда Шовковский только стал главным тренером киевлян, ожидали ли вы, что под его руководством команда выдаст настолько мощную серию?

- Конечно, я думал об этом, и так оно в итоге получилось. Команда как-то выдохнула. Всегда, когда какие-то изменения происходят, то это влияет на атмосферу, на качество игры, на все остальное. До этого команда была какой-то скованной, а после смены тренера начала действовать спокойнее. Я часто общаюсь с ребятами, то у них была такая тяжеловатая обстановка. Тренировки были тяжелые, сил где-то не хватало. Потом это нормализовалось.

- Как вы считаете, если бы Шовковский заменил Луческу на тренерском мостике раньше, было бы у "бело-синих" больше шансов на чемпионство?

- Не знаю. Я не люблю слова "если бы" и "если бы". Я думаю, что никто вам этого не скажет. Если же вам кто-то ответит на этот вопрос, то это будет неправильно. Не знаю, как бы было, если бы он с начала сезона возглавлял "Динамо".

- Если говорить о сезоне "Динамо" в целом, как вы можете оценить его по 5-балльной шкале?

- Наверное, поставлю оценку 4.

- Как вы считаете, есть ли у "Динамо" перспективы стать чемпионом в следующем сезоне?

- Обязательно. Шансы есть всегда. Эта команда, которая сейчас есть в распоряжении Шовковского, - им это по силам.

- Что для этого нужно сделать?

- Для этого просто нужно много трудиться и выполнять те требования и установки, которые на тот или иной матч дает тренерский штаб.

- Какие позиции, по вашему мнению, "Динамо" нужно усилить летом?

- Если посмотреть, то, в принципе, на каждой позиции у них по 2 игрока есть. Хотя, вот я люблю, когда у меня крайние вингеры быстрые. Возможно, киевлянам нужно найти пару вингеров. Возможно, нападающего еще одного. Также позицию центрального защитника укрепить. Я не знаю, что там не подходе из молодежной команды, но новые вингеры не помешали бы.

- То есть шансы "Динамо" на чемпионство в следующем сезоне вы оцениваете высоко?

- Конечно, высоко.