Матч Кривбасс - Полесье будет доигран в понедельник
Решения меняются быстро
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Пресс-служба "Кривбасса" сообщила, что игра 28-го тура УПЛ между криворожским клубом и "Полесьем" сегодня доиграна не будет. Российские террористы 2 раза препятствовали проведению матча. Команды должны были начать поединок в 18:00, однако старт пришлось отложить почти на полтора часа из-за угрозы атаки с воздуха. Второй раз пришлось уходить в укрытие на 37-й минуте. По состоянию на остановку матча счет был 0:1 в пользу "Полесья" благодаря точному дальнему удару от Танковского.
По состоянию на 21:06 тревога до сих пор продолжалась, поэтому команды решили возобновить матч завтра. Интересно, что несколько минут назад "Кривбасс" сообщал, что клубы настроены доиграть поединок именно сегодня, до комендантского часа (до 23:00).
Итак, поединок "Кривбасс" - "Полесье" продолжится в понедельник, 13-го мая, начиная с 13:00.
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