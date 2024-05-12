Матч Кривбасс - Полесье будет доигран в понедельник

Пресс-служба "Кривбасса" сообщила, что игра 28-го тура УПЛ между криворожским клубом и "Полесьем" сегодня доиграна не будет. Российские террористы 2 раза препятствовали проведению матча. Команды должны были начать поединок в 18:00, однако старт пришлось отложить почти на полтора часа из-за угрозы атаки с воздуха. Второй раз пришлось уходить в укрытие на 37-й минуте. По состоянию на остановку матча счет был 0:1 в пользу "Полесья" благодаря точному дальнему удару от Танковского.

По состоянию на 21:06 тревога до сих пор продолжалась, поэтому команды решили возобновить матч завтра. Интересно, что несколько минут назад "Кривбасс" сообщал, что клубы настроены доиграть поединок именно сегодня, до комендантского часа (до 23:00).

Итак, поединок "Кривбасс" - "Полесье" продолжится в понедельник, 13-го мая, начиная с 13:00.