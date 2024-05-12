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Путин снял Шойгу с должности министра обороны рф и назначил его секретарем совбеза вместо Патрушева

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Изменения в руководстве рф

Путин снял Шойгу с должности министра обороны рф и назначил его секретарем совбеза вместо Патрушева

фото - Getty Images

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В руководстве страны-агрессора произошли важные изменения на ключевых должностях.

Глава рф Владимир Путин снял Сергея Шойгу с должности министра обороны и предложил Совету федераций назначить на эту должность Андрея Белоусова.

Самого же Шойгу Путин назначил новым секретарем Совета безопасности вместо Николая Патрушева, сообщают российские информационные ресурсы.

На посту главы генштаба вооруженных сил рф остается Валерий Герасимов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Сапожников
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