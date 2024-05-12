Теперь не исполняющий обязанности. Колос назначил Поздеева главным тренером

Ковалевский "Колос" сообщил, что Александр Поздеев стал главным тренером команды. Напомним, что специалист до сегодняшнего дня был исполняющим обязанности главного тренера.

Президент клуба Андрей Засуха выразил поддержку и полное доверие новому тренерскому штабу. Решение было принято накануне матча ковалевцев с "ЛНЗ" в 28-м туре УПЛ. Игра состоится в понедельник, 13-го мая.

Интересно, что Поздеев провел во главе "Колоса" с приставкой "и.о." всего 2 матча. В обеих играх - поражения (0:5 от "Динамо" и 0:1 от "Зари"). Сейчас ковалевцы занимают 12-е место в таблице УПЛ.