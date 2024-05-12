Теперь не исполняющий обязанности. Колос назначил Поздеева главным тренером
Снова повышение
Фото - koloskovalivka.com
Ковалевский "Колос" сообщил, что Александр Поздеев стал главным тренером команды. Напомним, что специалист до сегодняшнего дня был исполняющим обязанности главного тренера.
Президент клуба Андрей Засуха выразил поддержку и полное доверие новому тренерскому штабу. Решение было принято накануне матча ковалевцев с "ЛНЗ" в 28-м туре УПЛ. Игра состоится в понедельник, 13-го мая.
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Интересно, что Поздеев провел во главе "Колоса" с приставкой "и.о." всего 2 матча. В обеих играх - поражения (0:5 от "Динамо" и 0:1 от "Зари"). Сейчас ковалевцы занимают 12-е место в таблице УПЛ.
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Источник:Колос
Опубликовал: Виктор Иванчук
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