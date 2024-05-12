Поздеев - о назначении главным тренером: Руководство, вероятно, видит какие-то изменения, им это нравится

Перед игрой 28-го тура УПЛ между "Колосом" и "ЛНЗ" ковалевский клуб объявил, что главному тренеру команды Александру Поздееву убрали приставку "исполняющий обязанности". Наставник в эфире УПЛ ТВ прокомментировал свое назначение.

"Был разговор с руководством. Оно, вероятно, видит какие-то изменения, им это нравится. Немного не тот результат, который хотелось бы нам, но мы увидели много проблем, которые нужно исправлять. Для нас это очень полезная информация. К сожалению, мы еще не получили положительных результатов. Однако общались с руководством, выразили доверие. Это очень приятно. Есть возможность попробовать реализовать себя.

Вектор меняется, это путь тернистый. Каких-то конкретных задач не было. У нас есть своя личная задача - побеждать. С этим есть большие проблемы сейчас. Пытаемся это исправить, и в дальнейшем - это наша главная цель - побеждать, побеждать, побеждать, побеждать.

Результат, которого мы хотим достичь в следующем сезоне, будет зависеть от того, каким составом мы войдем в следующий сезон. Хотелось бы, конечно, быть в большой игре, а это борьба за еврозону. Это очень амбициозно и это громкие слова, но почему нет? Если мы ставим задачу побеждать, прилагаем к этому максимум усилий, понимаем, как это делать, то самые высокие цели стоит ставить.

Сейчас я сфокусирован на каждой игре. Сначала это было "Динамо", затем "Заря", сейчас "ЛНЗ". Мы еще не обсуждали глобально состав команды, цели на следующий сезон. Таких разговоров еще не было. Двигаемся от игры к игре. Я думаю, что в конце чемпионата, эти вопросы будут актуальными. Сейчас есть "ЛНЗ", есть "Минай" - очень веселый, и есть "Заря".

Какие-то изменения, я думаю, будут. Какие именно и в каком объеме - трудно сейчас об этом говорить", - сказал коуч.