Кривбасс и Полесье не доиграли матч, Металлист 1925 еще ближе к вылету, Арсенал победил МЮ. Главные новости за 12 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 12 мая

Игра 28-го тура УПЛ между "Кривбассом" и "Полесьем" не была доиграна в воскресенье. Команды должны были начать поединок в 18:00, но он дважды прерывался из-за тревог. Около девяти вечера было принято решение перенести игру на понедельник, на 13:00. Игра начнется с 37-й минуты, "Полесье" впереди 1:0 благодаря голу Танковского.

Харьковская команда проиграла одесситам со счетом 3:0. Уже с 22-й минуты "Металлист 1925" играл в меньшинстве из-за удаления Безуглого, и впоследствии пропустил три гола (Васильев, Штогрин и Бойчук). Команда Виктора Скрипника уже не поднимется выше тринадцатого места, так что в лучшем случае придется играть плей-офф за право остаться в лиге.

"Днепр-1" сделал "Кривбасс" бронзовым призером чемпионата после своего поражения в игре с "Александрией". Команда Юрий Максимова провела очень невыразительный матч, а единственный гол во встрече забил Денис Шостак (1:0). "Александрия" впервые победила за восемь туров и оторвалась от зоны вылета.

Чемпионская интрига в чемпионате Англии останется до последнего тура. В воскресенье "Арсенал" одержал победу над "Манчестер Юнайтед" благодаря голу Леандро Троссарда (1:0). "Арсенал" опережает на одно очко "Манчестер Сити", однако "горожане" во вторник сыграют перенесенный матч с "Тоттенхэмом".

Роман Яремчук не помог "Валенсии" победить "Райо Вальекано". Украинский нападающий появился на поле на 60-й минуте, имел один явный голевой момент, однако не попал в ворота. Всего за игру Яремчук выполнил два удара. Игра закончилась со счетом 0:0.

Александр Поздеев проиграл два матча в качестве и.о. главного тренера "Колоса" после своего назначения на замену Ярославу Вишняку, однако президент клуба Андрей Засуха поверил в 37-летнего специалиста, и утвердил его на постоянной основе, сообщила пресс-служба "Колоса".

В 33-м туре чемпион Германии-2024 разгромил на выезде "Бохум" (5:0). По голу забили Шик, Бонифейс, Адли, Станишич и Гримальдо. Беспроигрышная серия "Байера" продолжается уже 50 матчей. У Леверкузена осталось три матча в сезоне – последний тур Бундеслиги, финал Лиги Европы, финал Кубка Германии.

Фаны ПСЖ встретили Килиана Мбаппе огромным баннером перед игрой Лиги 1 с "Тулузой", и 25-й летний нападающий уже на восьмой минуте открыл счет. Однако дальше в матче забивали только гости – сенсационная победа "Тулузы" 3:1. Этот гол останется для Мбаппе последним на "Парк де Пренс" в статусе игрока ПСЖ.

Команда украинца уверенно справилась с "Арокой" (5:0) в последнем домашнем матче сезона 2023/24. "Бенфика" доминировала, и у Трубина было не так много работы. Украинский кипер выполнил один сейв, один раз удачно сыграл на выходе, и отдал 27 точных передач (из 29).

"Болонья" и "Ювентус" стали третьим и четвертым участником ЛЧ от Серии А. Они присоединились к "Интеру" и "Милану", которые вышли раньше. "Болонья" сыграет в КЕЧ/ЛЧ впервые с сезона 1964/65. "Ювентус" возвращается в турнир после годичного перерыва. Фаворитом на пятое место от Италии является "Аталанта", однако шансы сохраняют "Рома" и "Лацио".