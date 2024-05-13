Рекорд. Силы обороны за сутки ликвидировали 1740 оккупантов - Генштаб ВСУ
Настолько высоких показателей ещё не было
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генеральный штаб ВСУ Украины обнародовал данные о потерях врага в войне.
За минувшие сутки Силы обороны обезвредили 1740 оккупантов, уничтожили 31 танк, 42 ББМ и 15 артиллерийских систем.
Общие боевые потери российской армии с 24.02.22 по 13.05.24:
- личного состава - около 484030 (+1740) человек
- танков - 7485 (+31)
- боевых бронированных машин - 14417 (+42)
- артиллерийских систем - 12487 (+15)
- РСЗО - 1070 (+4)
- средства ПВО - 797 (+0)
- самолетов - 350 (+0)
- вертолетов - 325 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9936 (+26)
- крылатые ракеты - 2197 (+3)
- корабли /катера - 26 (0)
- подводные лодки - 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 16878 (+59)
- специальная техника - 2048 (+6)
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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