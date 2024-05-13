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Рекорд. Силы обороны за сутки ликвидировали 1740 оккупантов - Генштаб ВСУ

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Настолько высоких показателей ещё не было

Рекорд. Силы обороны за сутки ликвидировали 1740 оккупантов - Генштаб ВСУ

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

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Генеральный штаб ВСУ Украины обнародовал данные о потерях врага в войне.

За минувшие сутки Силы обороны обезвредили 1740 оккупантов, уничтожили 31 танк, 42 ББМ и 15 артиллерийских систем.

Общие боевые потери российской армии с 24.02.22 по 13.05.24:

  • личного состава - около 484030 (+1740) человек
  • танков - 7485 (+31)
  • боевых бронированных машин - 14417 (+42)
  • артиллерийских систем - 12487 (+15)
  • РСЗО - 1070 (+4)
  • средства ПВО - 797 (+0)
  • самолетов - 350 (+0)
  • вертолетов - 325 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9936 (+26)
  • крылатые ракеты - 2197 (+3)
  • корабли /катера - 26 (0)
  • подводные лодки - 1 (0)
  • автомобильной техники и автоцистерн - 16878 (+59)
  • специальная техника - 2048 (+6)

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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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