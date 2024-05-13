В ISW объяснили, почему Путин снял Шойгу с должности министра обороны

Эксперты Института изучения войны (ISW) считают, что правитель России Владимир Путин делает замены руководителей, в частности в Минобороны РФ, усиливая подготовку к затяжной войне в Украине и, возможно, готовясь к будущей конфронтации с НАТО.

"Почти десятилетнее пребывание Белоусова на посту министра экономики в российском федеральном правительстве и его недавнее участие в управлении различными отечественными инновационными проектами в области ОПК и беспилотников хорошо подготовили его к руководству аппаратом Министерства обороны России, находящегося в затруднительном положении".

Белоусов имеет прочную репутацию эффективного технократа, а инсайдерские источники утверждают, что у него положительные отношения с Путиным. Белоусов встречался с диктатором в ноябре 2023 года, чтобы обсудить оборонные проекты и технологическое сотрудничество, а также говорил с Путиным о проблемах в российском производстве беспилотников", - говорится в отчете ISW.