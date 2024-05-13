  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В ISW объяснили, почему Путин снял Шойгу с должности министра обороны
В тренде

В ISW объяснили, почему Путин снял Шойгу с должности министра обороны

Общие новости
Обновлено

Готовятся к долгой войне

В ISW объяснили, почему Путин снял Шойгу с должности министра обороны

regnum.ru

Новина українською

Эксперты Института изучения войны (ISW) считают, что правитель России Владимир Путин делает замены руководителей, в частности в Минобороны РФ, усиливая подготовку к затяжной войне в Украине и, возможно, готовясь к будущей конфронтации с НАТО.

"Почти десятилетнее пребывание Белоусова на посту министра экономики в российском федеральном правительстве и его недавнее участие в управлении различными отечественными инновационными проектами в области ОПК и беспилотников хорошо подготовили его к руководству аппаратом Министерства обороны России, находящегося в затруднительном положении".

Белоусов имеет прочную репутацию эффективного технократа, а инсайдерские источники утверждают, что у него положительные отношения с Путиным. Белоусов встречался с диктатором в ноябре 2023 года, чтобы обсудить оборонные проекты и технологическое сотрудничество, а также говорил с Путиным о проблемах в российском производстве беспилотников", - говорится в отчете ISW.

Напомним, Сергей Шойгу, который возглавлял министерство обороны РФ, уходит в отставку. 12 мая Путин предложил назначить Андрея Белоусова вместо него.

По теме
yellow-arrow
Рекорд. Силы обороны за сутки ликвидировали 1740 оккупантов - Генштаб ВСУ
yellow-arrow
Кривбасс и Полесье не доиграли матч, Металлист 1925 еще ближе к вылету, Арсенал победил МЮ. Главные новости за 12 мая
yellow-arrow
Поздеев - о назначении главным тренером: Руководство, вероятно, видит какие-то изменения, им это нравится
Владимир Путин сергей шойгу война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ISW
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости