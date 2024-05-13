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Хацкевич: Планирую вернуться в Украину, предложения есть

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Белорусский тренер рассказал о своем возвращении в Украину

Хацкевич: Планирую вернуться в Украину, предложения есть

Новина українською

Бывший наставник киевского "Динамо" Александр Хацкевич высказался относительно продолжения своей карьеры.

"В конце мая - начале июня я планирую вернуться в Украину. Пора ехать домой. Предложения есть. Хватит уже мне ввязываться в авантюры", - сказал Хацкевич в комментарии Sport-express.ua.

Напомним, что последним местом работы Хацкевича был польский "Заглембе", который он покинул в начале апреля после громкого скандала с болельщиками команды.

До этого 50-летний белорус тренировал кипрский ФК "Кармиотисса", с которым он проработал полтора месяца. С 2017 по 2019 годы Александр Николаевич был главным тренером киевского "Динамо", под руководством которого киевляне дважды выиграли Кубок Украины и серебро первенства.

Хацкевич также возглавлял юношескую и национальную сборные Беларуси, белорусский "Витебск" и российский "Ротор". Он неоднократно заявлял, что сожалеет о своей работе в РФ.

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Александр Хацкевич
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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Джим Слэйд (Харьков)
13.05.2024 в 12:31
Я, считаю, что Металлисту нужен новый тренер. Назначают Хацкевича. [censored]
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1
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Комментарии 5
Джим Слэйд (Харьков)
13.05.2024 в 12:31
Я, считаю, что Металлисту нужен новый тренер. Назначают Хацкевича. [censored]
Ответить
1
1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
13.05.2024 в 12:12
Динамо (Тютьки)
Ответить
1
1
Не люблю футбол (Хорол)
13.05.2024 в 11:51
Полісся,або Металіст 1925
Ответить
1
1
Джим Слэйд (Харьков)
13.05.2024 в 12:33
Якщо Полісся - це буде дуже смішно
Ответить
1
1
Джим Слэйд (Харьков)
13.05.2024 в 12:33
Хоча якщо 1925 - теж
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1
1

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