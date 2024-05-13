Хацкевич: Планирую вернуться в Украину, предложения есть

Бывший наставник киевского "Динамо" Александр Хацкевич высказался относительно продолжения своей карьеры.

"В конце мая - начале июня я планирую вернуться в Украину. Пора ехать домой. Предложения есть. Хватит уже мне ввязываться в авантюры", - сказал Хацкевич в комментарии Sport-express.ua.

Напомним, что последним местом работы Хацкевича был польский "Заглембе", который он покинул в начале апреля после громкого скандала с болельщиками команды.

До этого 50-летний белорус тренировал кипрский ФК "Кармиотисса", с которым он проработал полтора месяца. С 2017 по 2019 годы Александр Николаевич был главным тренером киевского "Динамо", под руководством которого киевляне дважды выиграли Кубок Украины и серебро первенства.

Хацкевич также возглавлял юношескую и национальную сборные Беларуси, белорусский "Витебск" и российский "Ротор". Он неоднократно заявлял, что сожалеет о своей работе в РФ.