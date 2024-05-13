Работа ПВО Украины ухудшилась. За последние полгода перехвачено меньше половины российских ракет - WSJ

Противовоздушная оборона Украины стала сбивать гораздо меньшую часть российских ракет, чем раньше. Так, за последние 6 месяцев ПВО удалось сбить 46% ракет по сравнению с 73% за предыдущие полгода.

В отношении дронов показатель эффективности ПВО сократился незначительно - лишь на 1%, до 82% в среднем за последние полгода.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на сведения, полученные в результате анализа данных от командования Военно-воздушных сил Украины.

"В прошлом месяце показатель перехвата снизился до 30% ракет. Хотя данные по атакам и перехватам за несколько дней были неполными, а Украина использует такую статистику в пропагандистских целях, представитель ВСУ и независимый оборонный аналитик заявили, что эти данные дают в целом точную картину", - отмечается в материале.

По сведениям журналистов, ухудшение работы украинской ПВО происходит на фоне того, что рф усиливает атаки беспилотниками и ракетами и запускает все больше тяжелоуязвимого оружия, такого как баллистические ракеты. Кроме того, у Киева заканчиваются боеприпасы для поставленных Западом зенитно-ракетных систем Patriot, которые были его лучшей защитой от таких атак.

WSJ отмечает, что усиление атак с воздуха приводит к разрушению инфраструктуры и городов, "истощая и без того скудные запасы ракет, которые нужны Украине, чтобы не допустить российские ВВС в свое небо".