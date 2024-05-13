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Дроны СБУ ударили по нефтебазе и электроподстанции в двух областях России

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"Мероприятия для подрыва военного потенциала врага будут продолжаться" (с)

Дроны СБУ ударили по нефтебазе и электроподстанции в двух областях России

depositphotos

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Служба безопасности провела спецоперацию, в результате которой дроны поразили нефтебазу и электроподстанцию в Липецкой и Белгородской области РФ.

Об этом рассказали источники РБК-Украина.

Россияне в местных пабликах всю ночь жаловались на серию громких взрывов в районе нефтебазы в Белгородской области. А губернатор Липецкой области подтвердил пожар на электроподстанции "Елецкая", которая питает тяговые подстанции РЖД, нефтеперекачивающую станцию "Становая" и обеспечивает транзит между Липецкой, Орловской и Брянской энергосистемами.

"Российская промышленность, которая работает на войну против Украины, будет оставаться законной целью для СБУ. Мероприятия для подрыва военного потенциала врага будут продолжаться", - отметил информированный источник.

Видео момента атаки на Липецкую область разместил телеграм-канал ASTRA.

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Источник:
РБК
Опубликовал: Александр Бураков
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