Дроны СБУ ударили по нефтебазе и электроподстанции в двух областях России
"Мероприятия для подрыва военного потенциала врага будут продолжаться" (с)
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Служба безопасности провела спецоперацию, в результате которой дроны поразили нефтебазу и электроподстанцию в Липецкой и Белгородской области РФ.
Об этом рассказали источники РБК-Украина.
Россияне в местных пабликах всю ночь жаловались на серию громких взрывов в районе нефтебазы в Белгородской области. А губернатор Липецкой области подтвердил пожар на электроподстанции "Елецкая", которая питает тяговые подстанции РЖД, нефтеперекачивающую станцию "Становая" и обеспечивает транзит между Липецкой, Орловской и Брянской энергосистемами.
"Российская промышленность, которая работает на войну против Украины, будет оставаться законной целью для СБУ. Мероприятия для подрыва военного потенциала врага будут продолжаться", - отметил информированный источник.
Видео момента атаки на Липецкую область разместил телеграм-канал ASTRA.
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