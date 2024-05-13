Украинские воины сбили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор"

47 отдельная механизированная бригада сообщила о сбитии российского вертолета Ка-52 "Аллигатор", стоимость которого составляет 16 млн долларов.

"Воины 47 отдельной механизированной бригады приземлили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Стоимость одного такого - $16 млн. Спасибо бойцам зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона за работу! Работаем дальше!", - говорится в сообщении в Telegram.

Вероятно, военные уничтожили российский вертолет на востоке Украины, поскольку бригада воюет на Покровском направлении.

По данным Генштаба ВСУ по состоянию на 13 мая, Россия потеряла уже 325 вертолетов с начала полномасштабного вторжения в Украину.