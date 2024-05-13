  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Украинские воины сбили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор"
В тренде

Украинские воины сбили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор"

Общие новости

Радостная новость от бойцов

Украинские воины сбили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор"

Міноборони РФ

Новина українською

47 отдельная механизированная бригада сообщила о сбитии российского вертолета Ка-52 "Аллигатор", стоимость которого составляет 16 млн долларов.

"Воины 47 отдельной механизированной бригады приземлили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Стоимость одного такого - $16 млн. Спасибо бойцам зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона за работу! Работаем дальше!", - говорится в сообщении в Telegram.

Вероятно, военные уничтожили российский вертолет на востоке Украины, поскольку бригада воюет на Покровском направлении.

По данным Генштаба ВСУ по состоянию на 13 мая, Россия потеряла уже 325 вертолетов с начала полномасштабного вторжения в Украину.

По теме
yellow-arrow
Дроны СБУ ударили по нефтебазе и электроподстанции в двух областях России
yellow-arrow
Работа ПВО Украины ухудшилась. За последние полгода перехвачено меньше половины российских ракет - WSJ
yellow-arrow
Хацкевич: Планирую вернуться в Украину, предложения есть
Ка-52 война с россией вертолет
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости