Украинские воины сбили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор"
Радостная новость от бойцов
Міноборони РФ
47 отдельная механизированная бригада сообщила о сбитии российского вертолета Ка-52 "Аллигатор", стоимость которого составляет 16 млн долларов.
"Воины 47 отдельной механизированной бригады приземлили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Стоимость одного такого - $16 млн. Спасибо бойцам зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона за работу! Работаем дальше!", - говорится в сообщении в Telegram.
Вероятно, военные уничтожили российский вертолет на востоке Украины, поскольку бригада воюет на Покровском направлении.
По данным Генштаба ВСУ по состоянию на 13 мая, Россия потеряла уже 325 вертолетов с начала полномасштабного вторжения в Украину.
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