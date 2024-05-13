Испания готовит новый пакет военной поддержки Украине, включающий 10 танков Leopard 2

Испания готовит новый пакет военной помощи Украине. Его подготовка может быть завершена до 30 июня. Об этом пишет El Pais.



По словам источников издания, пакет помощи будет включать:

артиллерийские боеприпасы крупного калибра,

легкие и тяжелые пулеметы,

защищенные колесные машины материально-технического обеспечения,

бронированные машины пехоты,

противотанковое оружие и снаряды для полевой артиллерии,

первые 10 боевых танков из партии в 19 восстанавливаемых Leopard 2 A4.

Отмечается, что испанские компании будут поставлять зенитные системы наблюдения и дистанционные оружейные станции для защиты от беспилотников.

По информации источников, испанская военная помощь Украине, скорее всего, будет направляться через НАТО. На саммите, запланированном на 9-11 июля в Вашингтоне по случаю 75-й годовщины основания Североатлантического альянса, будут утверждены "более эффективные механизмы" для направления будущей военной помощи Украине.