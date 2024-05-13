Испания готовит новый пакет военной поддержки Украине, включающий 10 танков Leopard 2
Стоит ждать уже с середины лета
Facebook Anita Anand
Испания готовит новый пакет военной помощи Украине. Его подготовка может быть завершена до 30 июня. Об этом пишет El Pais.
По словам источников издания, пакет помощи будет включать:
- артиллерийские боеприпасы крупного калибра,
- легкие и тяжелые пулеметы,
- защищенные колесные машины материально-технического обеспечения,
- бронированные машины пехоты,
- противотанковое оружие и снаряды для полевой артиллерии,
- первые 10 боевых танков из партии в 19 восстанавливаемых Leopard 2 A4.
Отмечается, что испанские компании будут поставлять зенитные системы наблюдения и дистанционные оружейные станции для защиты от беспилотников.
По информации источников, испанская военная помощь Украине, скорее всего, будет направляться через НАТО. На саммите, запланированном на 9-11 июля в Вашингтоне по случаю 75-й годовщины основания Североатлантического альянса, будут утверждены "более эффективные механизмы" для направления будущей военной помощи Украине.
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