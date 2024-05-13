На Луганщине возле границы с РФ ВСУ уничтожили склад боеприпасов оккупантов. ВИДЕО

Украинские защитники нанесли удар по складу боеприпасов россиян в оккупированном Сорокино на Луганщине.

"В оккупированном Сорокино (Краснодоне) взорвался склад с БК.

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Это уже третья чрезвычайная ситуация в тылу россиян на Луганщине за неделю.

И если без запасов горючего их военные еще немного протянут, то боекомплект, который сегодня так ярко горел в Сорокино, расходуется врагом достаточно быстро.

Чтобы накопить его в другом месте, подальше от линии фронта, потребуется значительный промежуток времени.

Захватчики думали, что и этот склад является достаточно надежным, потому что располагался почти на границе с РФ, откуда до линии боевого столкновения около 130 км. Но взорвалось и там.

Теперь российские военные в этом районе имеют ограниченный запас БК, что вскоре должно сказаться на их наступательных действиях", - заявил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

Также подрыв склада подтвердили и российские СМИ.