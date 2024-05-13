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MEGOGO подписал контракт на трансляцию еврокубков в Украине на следующие 3 года, - СМИ

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Следующие 3 года еврокубки в Украине продолжить показывать MEGOGO

MEGOGO подписал контракт на трансляцию еврокубков в Украине на следующие 3 года, - СМИ

uefa.com

Новина українською

Стриминговый сервис MEGOGO продолжит транслировать матчи еврокубков (Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференций) на территории Украины.

По данным "ТаТоТаке", медиасервис заключил новый контракт с УЕФА на трансляцию еврокубков сроком на 3 года.

Напомним, что MEGOGO является официальным транслятором еврокубков в Украине последние 3 сезона. Текущее соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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