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Силы обороны Украины проводят зачистку на севере Волчанска – Генштаб

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Началось боевое столкновение в районе населенного пункта Старица

Силы обороны Украины проводят зачистку на севере Волчанска – Генштаб

facebook.com/GeneralStaff.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

На Харьковском направлении силы обороны Украины нанесли огненное поражение по россиянам, потеснили их и производят зачистку на северной окраине населенного пункта Волчанск.

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Как сообщает Генштаб ВСУ, на Харьковском направлении по состоянию на 17.00 продолжаются бои. Число боевых столкновений увеличилось до 12.

"Наши подразделения нанесли огненное поражение по противнику, потеснили его и проводят мероприятия по зачистке на северной окраине населенного пункта Волчанск.

Началось боевое столкновение в районе населенного пункта Старица.

Общие потери врага составляют 106 человек, 25 единиц вооружения и военной техники", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на Лиманском направлении количество боевых столкновений увеличилось до 7, на Северском направлении – до 14, на Краматорском направлении – до 31, на Покровском направлении – до 31.

На Торецком, Купянском, Кураховском, Времивском, Гуляйпольском, Ореховском, Приднепровском ситуация без изменений контролируется украинскими подразделениями.

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