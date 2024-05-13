Силы обороны Украины проводят зачистку на севере Волчанска – Генштаб
Началось боевое столкновение в районе населенного пункта Старица
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На Харьковском направлении силы обороны Украины нанесли огненное поражение по россиянам, потеснили их и производят зачистку на северной окраине населенного пункта Волчанск.
Как сообщает Генштаб ВСУ, на Харьковском направлении по состоянию на 17.00 продолжаются бои. Число боевых столкновений увеличилось до 12.
"Наши подразделения нанесли огненное поражение по противнику, потеснили его и проводят мероприятия по зачистке на северной окраине населенного пункта Волчанск.
Началось боевое столкновение в районе населенного пункта Старица.
Общие потери врага составляют 106 человек, 25 единиц вооружения и военной техники", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что на Лиманском направлении количество боевых столкновений увеличилось до 7, на Северском направлении – до 14, на Краматорском направлении – до 31, на Покровском направлении – до 31.
На Торецком, Купянском, Кураховском, Времивском, Гуляйпольском, Ореховском, Приднепровском ситуация без изменений контролируется украинскими подразделениями.
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