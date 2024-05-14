Кривбасс уступил Полесью, Верес цепляется за ничью, потенциальные соперники Динамо. Главные новости за 13-е мая
А также победа Барселоны, драма Ливерпуля, еврокубковая локация киевлян
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
UA-Футбол подготовил для своих читателей подборку главных новостей за понедельник, тринадцатое мая
"Кривбасс" уступил "Полесью" в матче, который растянулся на двое суток
В Кривом Роге наконец доиграли поединок 28-го тура между местным "Кривбассом" и "Полесьем". Игра началась еще в воскресенье, 12-го мая в 18:00, а завершилась под вечер следующего дня – все из-за огромного количества воздушных тревог. В конце концов, этот матч выиграло "Полесье" (1:0) – команда, которой очки были более нужны. Житомиряне продолжают борьбу за топ-5, а "Кривбасс" уже гарантировал себе третье место. Ни больше, ни меньше.
"Верес" добыл ничью на поле "Зари" в сложном матче
В этом же 28-м туре УПЛ сыграли между собой "Заря" и "Верес". Луганчане – формальный боец за выживание, а вот "Вересу" понижение в классе грозит прямо и непосредственно. Однако ничья, добытая на поле "Зари" в тяжелом матче, дает команде Шандрука больше возможностей для маневров. Сейчас, за два тура до финиша, ценен каждый зачетный балл.
"Колос" под руководством Поздеева остается без побед
Состоялся еще один поединок чемпионата Украины – "Колос" принимал ЛНЗ. Перед этим матчем стало известно то, что примечания "исполняющий обязанности" лишился тренер команды Александр Поздеев. Однако это, наверное, авансом, потому что с результатами у "Колоса" пока не складывается. Наконец-то под руководством нового тренера удалось забить – но не получить очки. Поражение 1:3 и все еще угроза оказаться в зоне переходных матчей.
Определились первые потенциальные соперники "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов
"Кривбасс" гарантировал себе третье место, а "Динамо", соответственно – второе. А это, в свою очередь, означает, что киевляне возвращаются в Лигу чемпионов. Летом команда Шовковского стартует в квалификации. Уже можно оценить уровень потенциальных соперников: "Партизан" (Сербия), "Лугано" (Швейцария) во втором квалификационном раунде, "Брюгге" (Бельгия), "Рейнджерс" (Шотландия), "Зальцбург" (Австрия), "Славия" (Чехия) – в третьем квалификационном раунде.
"Барселона" разобралась с "Реал Сосьедадом" в матче 35-го тура Примеры
"Реал Сосьедад" в этом матче подвела реализация – не хватает команде забивного футболиста. А вот "Барселона" хладнокровно использовала свои шансы, поэтому и получила три очка (2:0), которые особо ни на что не влияют. Но доигрывать сезон нужно.
"Ливерпуль" упустил победу на поле "Астон Виллы"
Огненный матч – 3:3. "Ливерпуль" уже на второй минуте открыл счет, „дачники“ быстро сравняли, но затем Гакпо и компания оформили еще два гола. Смахивало на то, что у "Ливерпуля" – комфортное преимущество, но в конце матча "Астон Вилла" перевернула все с ног на голову. Точные удары на 85-й и 88-й минутах – и 3:3. Важный балл для команды Эмери в борьбе за Лигу чемпионов.
"Динамо" рассматривает варианты для проведения еврокубков вблизи границы с Украиной
первая информация о том, где именно может проводить свои еврокубковые матчи киевское "Динамо". Источники пишут, что акцент сделан на недалеком зарубежье – Бухарест, Кишинев. Также якобы рассматривается вариант с одним городом в Польше, но каким именно – пока неизвестно. Напомним, что летом "Динамо" стартует в квалификации Лиги чемпионов.
Популярное сейчас
- Цыганык: Металлист 1925 простимулировал Зарю в матче с Вересом
- Полесье не отпускает Кривбасс, Колос с новым тренером снова проигрывает. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- УПЛ. Заря - Верес 1:1. Ровенчанам везет
- Таблица коэффициентов УЕФА. Англия закончила сезон. Греция – в шаге от топ-15 и далеко от Украины
- Красотка дня. Обаятельная девушка одного из героев Байера в Лиге Европы. ФОТО
- Не пауки и не высота. Мудрик рассказал о своем самом большом страхе. ВИДЕО