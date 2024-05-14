Кривбасс уступил Полесью, Верес цепляется за ничью, потенциальные соперники Динамо. Главные новости за 13-е мая

UA-Футбол подготовил для своих читателей подборку главных новостей за понедельник, тринадцатое мая

В Кривом Роге наконец доиграли поединок 28-го тура между местным "Кривбассом" и "Полесьем". Игра началась еще в воскресенье, 12-го мая в 18:00, а завершилась под вечер следующего дня – все из-за огромного количества воздушных тревог. В конце концов, этот матч выиграло "Полесье" (1:0) – команда, которой очки были более нужны. Житомиряне продолжают борьбу за топ-5, а "Кривбасс" уже гарантировал себе третье место. Ни больше, ни меньше.

В этом же 28-м туре УПЛ сыграли между собой "Заря" и "Верес". Луганчане – формальный боец за выживание, а вот "Вересу" понижение в классе грозит прямо и непосредственно. Однако ничья, добытая на поле "Зари" в тяжелом матче, дает команде Шандрука больше возможностей для маневров. Сейчас, за два тура до финиша, ценен каждый зачетный балл.

Состоялся еще один поединок чемпионата Украины – "Колос" принимал ЛНЗ. Перед этим матчем стало известно то, что примечания "исполняющий обязанности" лишился тренер команды Александр Поздеев. Однако это, наверное, авансом, потому что с результатами у "Колоса" пока не складывается. Наконец-то под руководством нового тренера удалось забить – но не получить очки. Поражение 1:3 и все еще угроза оказаться в зоне переходных матчей.

"Кривбасс" гарантировал себе третье место, а "Динамо", соответственно – второе. А это, в свою очередь, означает, что киевляне возвращаются в Лигу чемпионов. Летом команда Шовковского стартует в квалификации. Уже можно оценить уровень потенциальных соперников: "Партизан" (Сербия), "Лугано" (Швейцария) во втором квалификационном раунде, "Брюгге" (Бельгия), "Рейнджерс" (Шотландия), "Зальцбург" (Австрия), "Славия" (Чехия) – в третьем квалификационном раунде.

"Реал Сосьедад" в этом матче подвела реализация – не хватает команде забивного футболиста. А вот "Барселона" хладнокровно использовала свои шансы, поэтому и получила три очка (2:0), которые особо ни на что не влияют. Но доигрывать сезон нужно.

Огненный матч – 3:3. "Ливерпуль" уже на второй минуте открыл счет, „дачники“ быстро сравняли, но затем Гакпо и компания оформили еще два гола. Смахивало на то, что у "Ливерпуля" – комфортное преимущество, но в конце матча "Астон Вилла" перевернула все с ног на голову. Точные удары на 85-й и 88-й минутах – и 3:3. Важный балл для команды Эмери в борьбе за Лигу чемпионов.

первая информация о том, где именно может проводить свои еврокубковые матчи киевское "Динамо". Источники пишут, что акцент сделан на недалеком зарубежье – Бухарест, Кишинев. Также якобы рассматривается вариант с одним городом в Польше, но каким именно – пока неизвестно. Напомним, что летом "Динамо" стартует в квалификации Лиги чемпионов.