Россия за сутки войны в Украине потеряла самолет и 1400 военных - Генштаб
Почти 170 единиц техники
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
За сутки войны в Украине россияне потеряли 1400 военных, 1 самолет, 11 танков, 43 боевых бронированных машины и 28 артиллерийских систем
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 14.05.24:
- личного состава - около 485 430 (+1400) человек,
- танков - 7496 (+11) ед,
- боевых бронированных машин - 14460 (+43) ед,
- артиллерийских систем - 12515 (+28) ед,
- РСЗО - 1070 (+0) ед,
- средства ПВО - 798 (+1) ед,
- самолетов - 351 (+1) ед,
- вертолетов - 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9985 (+49),
- крылатые ракеты - 2197 (+0),
- корабли /катера - 26 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 16907 (+29) ед,
- специальная техника - 2054 (+6).
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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