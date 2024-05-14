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Россия за сутки войны в Украине потеряла самолет и 1400 военных - Генштаб

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Почти 170 единиц техники

Россия за сутки войны в Украине потеряла самолет и 1400 военных - Генштаб

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

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За сутки войны в Украине россияне потеряли 1400 военных, 1 самолет, 11 танков, 43 боевых бронированных машины и 28 артиллерийских систем

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 14.05.24:

  • личного состава - около 485 430 (+1400) человек,
  • танков - 7496 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин - 14460 (+43) ед,
  • артиллерийских систем - 12515 (+28) ед,
  • РСЗО - 1070 (+0) ед,
  • средства ПВО - 798 (+1) ед,
  • самолетов - 351 (+1) ед,
  • вертолетов - 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9985 (+49),
  • крылатые ракеты - 2197 (+0),
  • корабли /катера - 26 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 16907 (+29) ед,
  • специальная техника - 2054 (+6).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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