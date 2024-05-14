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Силы обороны сбили все 18 запущенных шахедов

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Пускали и баллистику

Силы обороны сбили все 18 запущенных шахедов

Zelenskiy Official

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В ночь на 14 мая 2024 года враг атаковал 18 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" с мыса Чауда и одной баллистической ракетой "Искандер-М" из оккупированного Крыма. Украинские войны уничтожили все запущенные дроны.

Об этом командующий Воздушных сил Николай Олещук сообщил в Telegram.

"В результате противовоздушного боя сбиты все 18 вражеских "шахедов" в пределах Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Херсонской, Хмельницкой областей", - сказал он.

Отражали удар истребительная авиация и зенитные ракетные войска Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы.

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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