Силы обороны сбили все 18 запущенных шахедов

В ночь на 14 мая 2024 года враг атаковал 18 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" с мыса Чауда и одной баллистической ракетой "Искандер-М" из оккупированного Крыма. Украинские войны уничтожили все запущенные дроны.

Об этом командующий Воздушных сил Николай Олещук сообщил в Telegram.

"В результате противовоздушного боя сбиты все 18 вражеских "шахедов" в пределах Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Херсонской, Хмельницкой областей", - сказал он.

Отражали удар истребительная авиация и зенитные ракетные войска Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы.