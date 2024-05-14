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Россия может начать наступление на Сумскую область - Буданов

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На Харьковщине бои продлятся недолго

Россия может начать наступление на Сумскую область - Буданов

Фото: Олександр Чекменьов

Новина українською

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью The New York Times сообщил, что оккупанты могут начать наступление в направлении Сум.

По его словам, боевые действия на севере Харьковской области нужны были россиянам для того, чтобы посеять панику и смуту в регионе. Глава разведки прогнозирует, что бои в регионе могут продолжаться еще 3-4 дня, а после этого оккупанты перейдут на сумское направление.

"Все наши силы или здесь, или в Часовом Яру. Я использовал все, что у нас есть. К сожалению, у нас больше никого в резерве нет", - отмечает руководитель ГУР.

В то же время Буданов утверждает, что украинские войска смогут укрепить свои позиции и стабилизировать фронт в ближайшее время.

"В настоящее время наша задача - стабилизировать линию, а затем начать отбрасывать их через границу", - подчеркнул глава разведки.

Также генерал Буданов сказал, что считает, что российские атаки на северо-востоке имеют целью растянуть и без того незначительные резервы украинских солдат и отвлечь их от боев на других направлениях.

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Сумы ГУР Кирилл Буданов война с россией
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Источник:
NY Times
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Gican85 (Киев)
14.05.2024 в 11:37
Я верю только Зеленскому. Он всегда все первее всех знает и об этом трындит на каждом углу
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Комментарии 1
Gican85 (Киев)
14.05.2024 в 11:37
Я верю только Зеленскому. Он всегда все первее всех знает и об этом трындит на каждом углу
Ответить
0
0

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