Россия может начать наступление на Сумскую область - Буданов
На Харьковщине бои продлятся недолго
Фото: Олександр Чекменьов
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью The New York Times сообщил, что оккупанты могут начать наступление в направлении Сум.
По его словам, боевые действия на севере Харьковской области нужны были россиянам для того, чтобы посеять панику и смуту в регионе. Глава разведки прогнозирует, что бои в регионе могут продолжаться еще 3-4 дня, а после этого оккупанты перейдут на сумское направление.
"Все наши силы или здесь, или в Часовом Яру. Я использовал все, что у нас есть. К сожалению, у нас больше никого в резерве нет", - отмечает руководитель ГУР.
В то же время Буданов утверждает, что украинские войска смогут укрепить свои позиции и стабилизировать фронт в ближайшее время.
"В настоящее время наша задача - стабилизировать линию, а затем начать отбрасывать их через границу", - подчеркнул глава разведки.
Также генерал Буданов сказал, что считает, что российские атаки на северо-востоке имеют целью растянуть и без того незначительные резервы украинских солдат и отвлечь их от боев на других направлениях.
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