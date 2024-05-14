Украинский игрок, уехавший в РФ: Российское гражданство значит для меня очень многое

23-летний полузащитник Артур Мурза, который в марте этого года присоединился к российскому клубу второй лиги "Муром", поведал о своем отношении к украинскому гражданству и поделился планами.

"Готов ли я к лишению гражданства Украины? Я ничего не нарушал. И от украинского гражданства не отказывался. Они не имеют права лишать меня гражданства. Только если провернут все по каким-то новым правилам. Тут я уже ничего не поделаю. Сегодня я полноценный гражданин РФ. Сейчас это приоритет, здесь не пользуюсь украинским паспортом. Самое главное, чтобы у меня не забрали российский паспорт (смеется).

Что для меня значит российское гражданство? Очень многое. В первую очередь, это возможность в будущем попасть в сборную России. Впервые вопросом о получении гражданства РФ начал заниматься еще до переезда в Австрию. А вот заявление на футбольное гражданство писал уже этой зимой, еще даже не понимая, получится ли уехать из Австрии", – рассказал беглец-коллаборант Мурза в интервью россСМИ.