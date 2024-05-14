Зеленский на встрече с Блинкеном: Украине нужны два Patriot для Харькова и области

Во вторник, 14 мая в Киев прибыл государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Во время встречи с американским чиновником Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине нужны еще два комплекса Patriot для защиты Харькова и Харьковской области.

Об этом сообщает Укринформ.

"Я хочу обсудить с вами некоторые, по моему мнению, очень важные вопросы. Во-первых, решение по пакету - для нас является ключевым, чтобы он прибыл как можно скорее. Во-вторых, это противовоздушная оборона. Это самый большой наш дефицит. Я думаю, что это самая большая проблема. Потому, что люди под огнем. Они обеспокоены, они находятся под российскими атаками", - отметил Зеленский.

В свою очередь Блинкен указал, что сейчас Украина переживает "тяжелые времена", но согласованная в США помощь "сейчас находится в пути", а некоторые средства для обороны еще будут доставлены.