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Евросоюз принял план Украины в программе на 50 млрд. евро

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Евросоюз принял план Украины в программе на 50 млрд. евро

фото из свободных источников

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Европейский Союз окончательно одобрил План Украины, необходимый для реализации программы Ukraine Facility объемом 50 миллиардов евро, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram во вторник, 14 мая.

"Одобрение Плана позволяет полноценно запустить Ukraine Facility - наше государство получит 1,89 млрд евро предварительного финансирования. В целом же в этом году в рамках программы рассчитываем привлечь 16 млрд евро. Это усилит нашу финансовую устойчивость в условиях полномасштабной войны с Россией.

Спасибо Бельгии, которая председательствует в Совете ЕС, и государствам-членам Евросоюза за высокую оценку плана Украины и непоколебимую поддержку", - подчеркнул глава правительства.

В свою очередь Минфин анонсировал быстрое получение транша от ЕС.

"Процедура для запуска прямой бюджетной поддержки в рамках первого компонента Ukraine Facility почти завершена. В ближайшее время Украина получит 1,9 млрд евро безусловного финансирования", - говорится в сообщении.

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Источник:
Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
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