Евросоюз принял план Украины в программе на 50 млрд. евро

Европейский Союз окончательно одобрил План Украины, необходимый для реализации программы Ukraine Facility объемом 50 миллиардов евро, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram во вторник, 14 мая.

"Одобрение Плана позволяет полноценно запустить Ukraine Facility - наше государство получит 1,89 млрд евро предварительного финансирования. В целом же в этом году в рамках программы рассчитываем привлечь 16 млрд евро. Это усилит нашу финансовую устойчивость в условиях полномасштабной войны с Россией.

Спасибо Бельгии, которая председательствует в Совете ЕС, и государствам-членам Евросоюза за высокую оценку плана Украины и непоколебимую поддержку", - подчеркнул глава правительства.