Евросоюз принял план Украины в программе на 50 млрд. евро
Борьба идёт и в сфере экономики
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Европейский Союз окончательно одобрил План Украины, необходимый для реализации программы Ukraine Facility объемом 50 миллиардов евро,
"Одобрение Плана позволяет полноценно запустить Ukraine Facility - наше государство получит 1,89 млрд евро предварительного финансирования. В целом же в этом году в рамках программы рассчитываем привлечь 16 млрд евро. Это усилит нашу финансовую устойчивость в условиях полномасштабной войны с Россией.
Спасибо Бельгии, которая председательствует в Совете ЕС, и государствам-членам Евросоюза за высокую оценку плана Украины и непоколебимую поддержку", - подчеркнул глава правительства.
В свою очередь Минфин
"Процедура для запуска прямой бюджетной поддержки в рамках первого компонента Ukraine Facility почти завершена. В ближайшее время Украина получит 1,9 млрд евро безусловного финансирования", - говорится в сообщении.
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