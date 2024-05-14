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Кабмин внес изменения в порядок бронирования от мобилизации

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Перечень предприятий утверждается Минэнерго

Кабмин внес изменения в порядок бронирования от мобилизации

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Кабинет министров внес изменения в порядок бронирования военнообязанных по списку военнообязанных во время действия военного положения.

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Об этом заявил постоянный представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в Telegram.

По его данным, изменения касаются бронирования работников предприятий топливно-энергетического комплекса и их подрядных организаций, осуществляющих строительство, ремонт, восстановление, предоставление услуг, изготовление и/или поставку оборудования, другие инженерно-технические мероприятия, направленные на восстановление разрушенного/поврежденного в результате вооруженной агрессии РФ имущества объектов критической инфраструктуры, бесперебойное функционирование Объединенной энергетической и газотранспортной системы Украины.

Перечень таких предприятий утверждается Минэнерго, сообщил Мельничук.


Напомним, работники критически важных предприятий, органов государственной власти могут быть забронированы от мобилизации. Сейчас это регулируется постановлением Кабмина от 27.01.2023 №76.

Кабмин до 17 мая должен определиться с новым порядком бронирования. В настоящее время правительство работает над разработкой соответствующих актов.

Ранее Кабмин изменил порядок бронирования и передал согласование списков военнообязанных от Генерального штаба Вооруженных сил Украины Министерству обороны. По-прежнему бронирование осуществляется по решению Минэкономики.

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