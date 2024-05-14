Кабмин внес изменения в порядок бронирования от мобилизации
Перечень предприятий утверждается Минэнерго
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Кабинет министров внес изменения в порядок бронирования военнообязанных по списку военнообязанных во время действия военного положения.
Об этом заявил постоянный представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в Telegram.
По его данным, изменения касаются бронирования работников предприятий топливно-энергетического комплекса и их подрядных организаций, осуществляющих строительство, ремонт, восстановление, предоставление услуг, изготовление и/или поставку оборудования, другие инженерно-технические мероприятия, направленные на восстановление разрушенного/поврежденного в результате вооруженной агрессии РФ имущества объектов критической инфраструктуры, бесперебойное функционирование Объединенной энергетической и газотранспортной системы Украины.
Перечень таких предприятий утверждается Минэнерго, сообщил Мельничук.
Напомним, работники критически важных предприятий, органов государственной власти могут быть забронированы от мобилизации. Сейчас это регулируется постановлением Кабмина от 27.01.2023 №76.
Кабмин до 17 мая должен определиться с новым порядком бронирования. В настоящее время правительство работает над разработкой соответствующих актов.
Ранее Кабмин изменил порядок бронирования и передал согласование списков военнообязанных от Генерального штаба Вооруженных сил Украины Министерству обороны. По-прежнему бронирование осуществляется по решению Минэкономики.
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