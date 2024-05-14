Россияне ударили по жилой высотке в центре Харькова. Известно о 15 пострадавших
Мужчина 28 лет в тяжелом состоянии
фото из соцсетей
Днем 14 мая российские оккупационные войска нанесли удары по жилой застройке центральной части Харькова.
"Враг нанес несколько ударов, в том числе по жилой застройке центральной части Харькова.
Угроза повторных пусков остается!", - сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Воздушные силы предупреждали о пусках российских управляемых авиационных бомб по Харьковщине.
Позже мэр Харькова Игорь Терехов Терехов уточнил, что было попадание в 10-й этаж многоквартирного жилого дома. Без пожара. Соответствующие службы осуществляют поквартирный обход и проводят поиск возможных пострадавших.
На месте другого прилета есть попадания по гаражам - примерно 10 из них горят. Повреждена многоэтажка.
На месте работают все соответствующие службы и волонтеры.
По обновленным данным известно о 15 пострадавших.
Среди травмированных - мужчина 28 лет в тяжелом состоянии и 78-летняя женщина в среднем состоянии. Госпитализированы.
5 человек с острой реакцией на стресс. Среди них двое детей 8 и 12 лет.
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