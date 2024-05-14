  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Россияне ударили по жилой высотке в центре Харькова. Известно о 15 пострадавших
В тренде

Россияне ударили по жилой высотке в центре Харькова. Известно о 15 пострадавших

Общие новости

Мужчина 28 лет в тяжелом состоянии

Россияне ударили по жилой высотке в центре Харькова. Известно о 15 пострадавших

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Днем 14 мая российские оккупационные войска нанесли удары по жилой застройке центральной части Харькова.

"Враг нанес несколько ударов, в том числе по жилой застройке центральной части Харькова.

Читайте такжеУкраинский игрок, уехавший в РФ: Российское гражданство значит для меня очень многое

Угроза повторных пусков остается!", - сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Воздушные силы предупреждали о пусках российских управляемых авиационных бомб по Харьковщине.

Позже мэр Харькова Игорь Терехов Терехов уточнил, что было попадание в 10-й этаж многоквартирного жилого дома. Без пожара. Соответствующие службы осуществляют поквартирный обход и проводят поиск возможных пострадавших.

На месте другого прилета есть попадания по гаражам - примерно 10 из них горят. Повреждена многоэтажка.

На месте работают все соответствующие службы и волонтеры.

По обновленным данным известно о 15 пострадавших.

Среди травмированных - мужчина 28 лет в тяжелом состоянии и 78-летняя женщина в среднем состоянии. Госпитализированы.

5 человек с острой реакцией на стресс. Среди них двое детей 8 и 12 лет.

По теме
yellow-arrow
Ротань: Днепр образца 2015 года - это гордость украинского футбола, гордость города
yellow-arrow
Кабмин внес изменения в порядок бронирования от мобилизации
yellow-arrow
Евросоюз принял план Украины в программе на 50 млрд. евро
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости