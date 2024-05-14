Россияне ударили по жилой высотке в центре Харькова. Известно о 15 пострадавших

Днем 14 мая российские оккупационные войска нанесли удары по жилой застройке центральной части Харькова.

"Враг нанес несколько ударов, в том числе по жилой застройке центральной части Харькова.

Угроза повторных пусков остается!", - сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Воздушные силы предупреждали о пусках российских управляемых авиационных бомб по Харьковщине.

Позже мэр Харькова Игорь Терехов Терехов уточнил, что было попадание в 10-й этаж многоквартирного жилого дома. Без пожара. Соответствующие службы осуществляют поквартирный обход и проводят поиск возможных пострадавших.

На месте другого прилета есть попадания по гаражам - примерно 10 из них горят. Повреждена многоэтажка.

На месте работают все соответствующие службы и волонтеры.

По обновленным данным известно о 15 пострадавших.

Среди травмированных - мужчина 28 лет в тяжелом состоянии и 78-летняя женщина в среднем состоянии. Госпитализированы.

5 человек с острой реакцией на стресс. Среди них двое детей 8 и 12 лет.

