Цыганык: Зарплата советницы генсека УАФ Коцюбко составляет 120 тысяч грн в месяц. Зарплата детского тренера - в 6-8 раз меньше

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганик поделился информацией о нынешнем уровне зарплат в Украинской Ассоциации футбола.

"Я не стану называть все зарплаты в УАФ. Я расскажу вам простой пример. У меня есть документ, я его уже показывал. В свое время, еще при прежней власти, преступной власти, я подчеркиваю это. Преступной власти! Были подписаны акты выполненных работ по определенному ФОП на выполнение юридических услуг на 800 тысяч евро. В частности, была там такая фамилия Коцюбко. ФОП Коцюбко, которой заплатили 8,5 миллиона гривен. Это документировано.

А что делал юридический департамент, который возглавлял нынешний генеральный секретарь УАФ. Самое главное, что госпожа Коцюбко, которая сотрудничала с преступной властью, сейчас взята на работу УАФ советником генерального секретаря. Говорят, что зарплата в 120 тысяч гривен в месяц. 120 тысяч гривен в месяц! Советник.

Зарплата детского тренера в 6-8 раз меньше. Кто у нас воспитывает футболистов? Советник генерального секретаря УАФ или детские тренеры? Вы когда узнаете зарплаты вицепрезидентов, вы с ума сойдете. Я просто подготовлюсь и все это выдам. Говорят, что у секретаря референта зарплата в 200 тысяч гривен. Это точно в 10 раз больше, чем у детского тренера", – сказал Цыганик.