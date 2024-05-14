В Украине задействовали аварийные отключения электроэнергии во всех регионах
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Сегодня, 14 мая, с 21:00 до 24:00 Укрэнерго вынуждено ввести контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.
Причина – значительный дефицит электроэнергии в системе в результате российских обстрелов и рост потребления из-за похолодания, сообщают в Укрэнерго.
Завтра, 15 мая, для промышленных потребителей графики ограничения мощности будут действовать в течение всех суток – с 00:00 до 24:00.
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Источник:Укренерго
Опубликовал: Влад Петрушевский
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