Силы обороны за сутки ликвидировали более 1500 оккупантов - Генштаб
Цифра сбитых беспилотников перевалила за 10 тысяч
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
По состоянию на утро 15 мая украинские военные уничтожили еще 1510 российских оккупантов. Кроме этого, было выведено из строя 14 танков, 48 ББМ и 23 артиллерийские системы.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери врага с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составляют:
- - личного состава - 486940 (+1510)
- - танков - 7510 (+14)
- - боевых бронированных машин - 14508 (+48)
- - артиллерийских систем - 12538 (+23)
- - РСЗО - 1070
- - средств ПВО - 798
- - самолетов - 351
- - вертолетов - 325
- - БПЛА оперативно-тактического уровня - 10015 (+30)
- - крылатых ракет - 2199
- - кораблей/катеров - 26
- - подводных лодок - 1
- - автомобильной техники и автоцистерн - 16955 (+48)
- - специальной техники - 2061 (+7)
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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