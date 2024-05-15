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Силы обороны за сутки ликвидировали более 1500 оккупантов - Генштаб

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Цифра сбитых беспилотников перевалила за 10 тысяч

Силы обороны за сутки ликвидировали более 1500 оккупантов - Генштаб

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

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По состоянию на утро 15 мая украинские военные уничтожили еще 1510 российских оккупантов. Кроме этого, было выведено из строя 14 танков, 48 ББМ и 23 артиллерийские системы.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери врага с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составляют:

  • - личного состава - 486940 (+1510)
  • - танков - 7510 (+14)
  • - боевых бронированных машин - 14508 (+48)
  • - артиллерийских систем - 12538 (+23)
  • - РСЗО - 1070
  • - средств ПВО - 798
  • - самолетов - 351
  • - вертолетов - 325
  • - БПЛА оперативно-тактического уровня - 10015 (+30)
  • - крылатых ракет - 2199
  • - кораблей/катеров - 26
  • - подводных лодок - 1
  • - автомобильной техники и автоцистерн - 16955 (+48)
  • - специальной техники - 2061 (+7)
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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