Пентагон: в Украине сложная ситуация на поле боя. Продвижение россиян вызывает беспокойство

В Пентагоне заявили, что сейчас ситуация на поле боя в Украине является сложной, оккупационная армия РФ сейчас пытается продвинуться вперед, что вызывает беспокойство.

Об этом во время брифинга сказал представитель Пентагона Пат Райдер, сообщает "Европейская правда".

"Министр Остин и другие говорят, что мы очень упорно работаем над тем, чтобы ускорить оказание помощи Украине. Опять же, сейчас в Украине сложная ситуация на поле боя. Но вы знаете, что они продолжают принимать меры для защиты своей территории. И мы сделаем все возможное, чтобы доставить им критически важные боеприпасы и припасы, в которых они нуждаются", - сказал представитель Пентагона.

На вопрос, что могло стать причиной обострения ситуации, Райдер сказал, что это была совокупность различных факторов, среди которых и задержка с одобрением помощи со стороны США.

"Я, конечно, не буду рассказывать о последних шести-восьми месяцах на поле боя. Но нет нужды говорить, что эта пауза в предоставлении помощи по безопасности не была полезной. Понятно, что у вас есть другие партнеры по всему миру, которые оказывают помощь Украине. Но россияне воспользовались ситуацией на поле боя и пытаются продвинуться вперед. Какими бы незначительными они (продвижения - прим.) ни были, это, безусловно, вызывает беспокойство. И мы будем продолжать тесно сотрудничать с Украиной и нашими международными союзниками и партнерами, чтобы предоставить им необходимую помощь по безопасности", - подчеркнул Райдер.

Напомним, 10 мая Россия начала наступательные действия в Харьковской области вдоль украинско-российской границы.